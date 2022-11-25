Опубликованы новые тарифы на воду, тепло и электричество с 1 декабря. Особенно резко подорожает электричество 25.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Тарифы на коммунальные услуги досрочно поднимают с 1 декабря 2022 года. Досрочно — потому что раньше обещали очередное подорожание с 1 июля 2023 года. Новые цены, как обещают, будут действовать до конца 2023-го. Соответствующие приказы выпустил департамент экономической политики и развития Москвы. Особенно резко вырастет плата за электричество для двух- и трёхтарифных счетчиков.

Электричество (цена за кВтч)

Одноставочный тариф: 5,66 (было 5,43, +4%)

Тариф «день-ночь»: днем — 6,91 (было 6,24, +11%), ночью — 2,62 (было 1,88, +39%)

Тариф по зонам суток:

  • пик (7:00—10:00, 17:00—21:00) — 8,23 (было 6,52, +26%)
  • полупик (10:00—17:00, 21:00—23:00) — 5,66 (было 5,43, +4%)
  • ночь (23:00—7:00) — 2,62 (было 1,88, +39%)

Особенно резкий рост цены при трёхтарифном счетчике придётся на то время, когда люди в основном дома. А тариф на то время, когда люди на работе, практически не изменится.

Вода (рублей за кубометр)

Холодная вода: 50,93 (было 45,88, +11%)

Горячая вода: 243,16 (было 223,4, +9%)

Водоотведение: 39,97 (было 35,53, +12%)

Отопление (цена за 1 Гкал)

Тариф зависит от схемы теплоснабжения — открытая она или закрытая.

Дома с открытой схемой — 2325,88 (было 2100,55— для жителей домов, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов, +11%)

Дома с закрытой схемой — 2912,53 (было 2684,36) — для подключенных после тепловых пунктов или на тепловых пунктах, 9%)

Читайте также
Как получить субсидию на оплату ЖКХ в 2022 году. Кому положена, какие документы, сколько денег вернут

Предыдущее подорожание коммунальных услуг было полгода назад, с 1 июля. Тогда обещали поднять тарифы через год, то есть в июле 2023-го. Но уже в сентябре правительство РФ объявило о досрочной индексации (проще говоря, подорожании) тарифов на воду, тепло, электричество, газ. При этом сообщалось об удержании цен после 1 декабря в течение полутора лет — «следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года», уверял Минэкономразвития.

В московских приказах об установлении тарифов на воду, тепло и электричество, выпущенных в ноябре, говорится о действии новых цен с 1 декабря 2022 года до 31 декабря 2023 года. То есть, следующее подорожание «коммуналки» произойдет через год и месяц. Если снова не поднимут цены досрочно.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
отопление, горячая вода, электричество, тарифы на жку, водоснабжение
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Опубликованы новые тарифы на воду, тепло и электричество с 1 декабря. Особенно резко подорожает электричество Новости
Маркет-бар Bootleggers в 18 микрорайоне отвечает на вопросы жителей — там можно купить напитки вечером и ночью Реклама
Магазин продуктовой сети «Чижик» откроется в 3-м микрорайоне Новости
Крафт-маркет «Выходная встреча» — 26 и 27 ноября в гастрономическом центре «Станция». Список участников Афиша
ЦКО МИЭТ ведёт набор на интенсивные курсы в 2023 учебном году — успейте записаться на предварительные бесплатные занятия Реклама
Открылся каток на площади Юности: время работы, стоимость проката и другие условия Гид
«Давай, бомби!». Как сбрасывают снег с крыш жилых домов в Зеленограде и как надо это делать по правилам Истории
Площадь приюта для бездомных животных увеличили на треть. Это может решить острую проблему с переполненностью Новости
На здании завода «Компонент» открыли мемориальную доску в память о Владимире Серёгине. Он возглавлял завод 30 лет Новости
Игровые комнаты для малышей открылись в 14-м микрорайоне Новости
«Чёрная пятница» в сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» — только 25 ноября Афиша
Жизнь и космос конструктора Гуськова, в честь которого названа улица в Зеленограде Истории
Виртуальная колоноскопия на компьютерном томографе в центре «Томоград» — высокоточная малоинвазивная методика обследования толстого кишечника Реклама
Удобный шиномонтаж на въезде в Зеленоград прекратил работать — его снесли, как незаконную постройку Новости
Новый зеленоградский Центр офтальмологии «Прозрение» — в клинике теперь есть свой детский офтальмолог Реклама
«Везде, где лежит плитка — голый лёд». Как коммунальщики справились с ледяным дождем Истории
Акция «Счастливые Будни» в СушиСтор Зеленопарк — скидка -30% Реклама
Акция «Чёрная пятница» в универмаге «Телеграф» в «Зеленопарке» с 25 по 27 ноября: скидки до 80%, а также стендап-концерт Виктории Складчиковой Реклама
Ювелирная выставка «Jocellum Зеленоград 2022» — с 23 по 27 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Старые районы Зеленограда оказались в «лидерах» по числу малообеспеченных семей Новости
«Готов сделать крюковский вокзал чистым и уютным». Владелец магазина в здании старого вокзала предлагает не сносить его, а сдать ему вместе с залом ожидания Истории
Секреты коктейльного бара «Говорите тише» в Зеленограде Партнёрский материал
Три новостройки по программе реновации в 9 микрорайоне планируют сдать до конца года. Но заселять их начнут не раньше весны Новости
Неделя FIX PRICE в семейной клинике «ЭстеДи» — с 28 ноября по 4 декабря консультация врача-специалиста стоит 1000 рублей Реклама
Зеленоградские художники украсили витрины ДК новогодними персонажами Это было непросто Жизнь
Где эта улица, где этот дом? Зеленоград на старой карте посёлка Крюково Истории
Новый год отпразднуют без фейерверков и больших уличных концертов. В остальном всё будет, как обычно Новости
Прохожие спасли провалившихся под лед детей в деревне под Зеленоградом Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру