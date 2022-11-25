Предыдущее подорожание коммунальных услуг было полгода назад, с 1 июля. Тогда обещали поднять тарифы через год, то есть в июле 2023-го. Но уже в сентябре правительство РФ объявило о досрочной индексации (проще говоря, подорожании) тарифов на воду, тепло, электричество, газ. При этом сообщалось об удержании цен после 1 декабря в течение полутора лет — «следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года», уверял Минэкономразвития.

В московских приказах об установлении тарифов на воду, тепло и электричество, выпущенных в ноябре, говорится о действии новых цен с 1 декабря 2022 года до 31 декабря 2023 года. То есть, следующее подорожание «коммуналки» произойдет через год и месяц. Если снова не поднимут цены досрочно.