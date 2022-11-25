Тарифы на коммунальные услуги досрочно поднимают с 1 декабря 2022 года. Досрочно — потому что раньше обещали очередное подорожание с 1 июля 2023 года. Новые цены, как обещают, будут действовать до конца 2023-го. Соответствующие приказы выпустил департамент экономической политики и развития Москвы. Особенно резко вырастет плата за электричество для двух- и трёхтарифных счетчиков.
Одноставочный тариф: 5,66 (было 5,43, +4%)
Тариф «день-ночь»: днем — 6,91 (было 6,24, +11%), ночью — 2,62 (было 1,88, +39%)
Тариф по зонам суток:
- пик (7:00—10:00, 17:00—21:00) — 8,23 (было 6,52, +26%)
- полупик (10:00—17:00, 21:00—23:00) — 5,66 (было 5,43, +4%)
- ночь (23:00—7:00) — 2,62 (было 1,88, +39%)
Особенно резкий рост цены при трёхтарифном счетчике придётся на то время, когда люди в основном дома. А тариф на то время, когда люди на работе, практически не изменится.
Холодная вода: 50,93 (было 45,88, +11%)
Горячая вода: 243,16 (было 223,4, +9%)
Водоотведение: 39,97 (было 35,53, +12%)
Тариф зависит от схемы теплоснабжения — открытая она или закрытая.
Дома с открытой схемой — 2325,88 (было 2100,55— для жителей домов, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов, +11%)
Дома с закрытой схемой — 2912,53 (было 2684,36) — для подключенных после тепловых пунктов или на тепловых пунктах, 9%)
Предыдущее подорожание коммунальных услуг было полгода назад, с 1 июля. Тогда обещали поднять тарифы через год, то есть в июле 2023-го. Но уже в сентябре правительство РФ объявило о досрочной индексации (проще говоря, подорожании) тарифов на воду, тепло, электричество, газ. При этом сообщалось об удержании цен после 1 декабря в течение полутора лет — «следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года», уверял Минэкономразвития.
В московских приказах об установлении тарифов на воду, тепло и электричество, выпущенных в ноябре, говорится о действии новых цен с 1 декабря 2022 года до 31 декабря 2023 года. То есть, следующее подорожание «коммуналки» произойдет через год и месяц. Если снова не поднимут цены досрочно.