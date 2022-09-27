Правительство РФ поднимает тарифы на воду, тепло, электричество и вывоз мусора не с 1 июля 2023 года, как планировалось, а уже в декабре 2022-го. А следующая индексация, как обещают, будет 1 июля 2024-го. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года по стране не превысит 9%, но окончательное решение об уровне индексации (проще говоря, подорожания) принимают правительства субъектов РФ. То есть, московские власти должны выпустить своё постановление о тарифах за коммуналку с декабря.

В правительстве подают это так, что после подорожания в декабре, тарифы не будут дорожать полтора год. Но можно посмотреть это с другой стороны — последний раз коммунальные услуги дорожали в Москве с июля, то есть совсем недавно. Тогда тарифы выросли в среднем на 6%, до того — в июле 2021-го. В конце 2018 года департамент экономической политики и развития установил тарифы для населения на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения, которые будут действовать в 2019—2023 годах. То есть, утвердил индексацию тарифов на пять лет, ежегодно в июле. Теперь, очевидно, эти данные будут пересмотрены.

Тарифы поднимают «для обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ, обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов», сообщает Минэкономразвития. Почему для этого надо было повышать тарифы раньше запланированного срока, не объясняют.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста, отмечается в сообщении министерства. Одновременно будут проиндексированы все социальные выплаты в 2023 году, исходя из значений фактической инфляции 2022 года. Льготы (региональные и федеральные) и субсидии за коммунальные услуги сохраняются.

Изменение тарифов на ЖКХ происходит на основании прогноза социально-экономического развития РФ Минэкономразвития. ФАС, в свою очередь, сообщает, что в систему ЖКХ внедрят регуляторные соглашения для обновления водопроводов и теплотрасс — ведомство готовит соответствующие документы для внесения изменений в законодательство. Этот инструмент «повысит прозрачность и эффективность тарифного регулирования и простимулирует компании ЖКХ к сокращению издержек», отмечает ФАС. По мнению службы, такой подход к регулированию обеспечит предсказуемость уровня тарифов в долгосрочной перспективе при условии соблюдения всех инвестиционных обязательств.