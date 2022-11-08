Ушел из жизни директор хора «Кантилена» Сергей Боровиков 08.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Ушёл из жизни директор, хормейстер, дирижер знаменитого зеленоградского детского хора «Кантилена» Сергей Валентинович Боровиков.

«Для всего хора, для нашей школы это невосполнимая потеря и очень трудно подобрать слова, чтобы описать, какую огромную роль Сергей Валентинович сыграл в жизни сотен человек», — пишут в сообществе «Типичная Кантилена».

«Талантливый и полный энергии человек, на которого хотелось равняться», «замечательный педагог, профессионал своего дела, полностью жил Кантиленой и детьми», «спасибо за ваш труд и душу, которые вы годами вкладывали в хор и в жизни сотен детей», пишут о Боровикове в комментариях.

Отпевание и прощание с Сергеем Валентиновичем состоится 10 ноября в Храме святого благоверного великого князя Александра Невского (14-й микрорайон, улица Александровка, дом 1А) в 11:30.

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Метки:
некролог, кантилена, Боровиков Сергей
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