Ушёл из жизни директор, хормейстер, дирижер знаменитого зеленоградского детского хора «Кантилена» Сергей Валентинович Боровиков.

«Для всего хора, для нашей школы это невосполнимая потеря и очень трудно подобрать слова, чтобы описать, какую огромную роль Сергей Валентинович сыграл в жизни сотен человек», — пишут в сообществе «Типичная Кантилена».

«Талантливый и полный энергии человек, на которого хотелось равняться», «замечательный педагог, профессионал своего дела, полностью жил Кантиленой и детьми», «спасибо за ваш труд и душу, которые вы годами вкладывали в хор и в жизни сотен детей», пишут о Боровикове в комментариях.

Отпевание и прощание с Сергеем Валентиновичем состоится 10 ноября в Храме святого благоверного великого князя Александра Невского (14-й микрорайон, улица Александровка, дом 1А) в 11:30.