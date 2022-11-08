Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства — ежегодная премия в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства для лучших учащихся московских творческих колледжей и школ. Победителей определяли Владимир Спиваков, Александр Кибовский, Николай Цискаридзе, Игорь Бутман, Юрий Башмет, Надежда Бабкина, Михаил Турецкий, Борис Андрианов, Александр Цыганков и Василий Церетели.

В прошлом году лауреатами премии стали четверо зеленоградцев — ученики детской музыкальной школы №71, школы искусств имени С.П. Дягилева и музыкальной школы имени М.П. Мусоргского Степан Гаврин, Анастасия Григорьева, Ева Данилова и Лидия Штукатурова.