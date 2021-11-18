Ученики детской музыкальной школы №71, школы искусств имени С.П. Дягилева и музыкальной школы имени М.П. Мусоргского Степан Гаврин, Анастасия Григорьева, Ева Данилова и Лидия Штукатурова получили гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Рассказываем о каждом победителе.
Степану 14 лет, из них восемь он играет на гитаре. Семь лет назад он поступил в музыкальную школу № 71, тогда его преподавателем стал Даниил Угаров. Под его же контролем юный музыкант разучивал пьесы Сергея Руднева «Регтайм» и «Липа вековая», которые принесли Степану такую почётную награду. «Конкуренция очень высокая! Все дети очень сильные. Волновался, конечно, как без этого? Степан — лауреат многих международных и всероссийских конкурсов, опыт у него, конечно, большой, но там все такие. Выбирали из сильнейших!» — поделился с нами Даниил.
Четырнадцатилетняя Ева, ученица школы искусств имени С.П. Дягилева, выступала с номером «Птица». «На подготовку ушёл год. Во время конкурса я, естественно, переживала. Но, в основном, во время выступления с трудностями я не сталкивалась, так как была проведена большая работа над этим номером и, в целом, я была уверена в своих силах» , — рассказала Ева. Танцами она занимается уже девять лет, её педагог — Мунира Галиева. Свой выигрыш юная танцовщица планирует потратить на образование или путешествие.
Баянистка Лида Штукатурова — ученица музыкальной школы имени М.П. Мусоргского. В классе Елены Марковой она занимается уже семь лет. С 2018 года Лида участвует в конкурсе на грант мэра, но на третий тур в этом году прошла в первые. Второе место ей принесла «Балканика» Д. Дукича. «В третьем туре играли сильные соперники, поэтому второе место — достойный результат» , — рассказала её мама.
Двенадцатилетняя Анастасия - ученица детской музыкальной школы №71. Хореографией она занимается в классе своей матери Инны Григорьевой. Русский шуточный танец «Я на горку шла», который принёс победу Анастасии, ставила именно она.
Инна называет свою дочь героиней не случайно. Шесть лет назад Настя победила рак. Страшный диагноз ей поставили в три года. За неделю до четырёхлетия она лежала в реанимации, почти умирала. Тогда маленькая Ася сказала маме: «Все будет хорошо! Ты главное, радуйся!» — и попросила включить «Ну погоди!». Спустя всего полгода она начала заниматься танцами.
«Как только отпускали из больницы, после химиотерапии, занимались всем, что ей хотелось. А она жадная до всего! Очень много музыки-фортепиано и вокал, хореография, шахматы, конный спорт, театралке по воскресеньям. Было ещё плавание», — вспоминает Инна. В 2019 году на Всемирных детских играх победителей среди детей, перенёсших тяжёлые заболевания, Настя заняла первое место по плаванию и второе по шахматам.
Сейчас на плавание времени уже не хватает, но своему предназначению — сцене — Настя остаётся верна не смотря ни на что: «Боли в суставах постоянные, шея, ноги сильно болят, руки… Поэтому сил у неё мало. Объективно. И все, что она делает, это действительно, от её внутренней силы, огромного желания».
«Грамотные физические нагрузки, честное общение с ребёнком, незамалчивание ситуации вырастили сильную личность. Надеюсь, и дальше так пойдёт. Грант, конечно, невероятно приятное и значимое признание. Тем более, что полтора года назад мы радовались за моего ученика и первое место в гранте (в 2019 году Алексей Козлов, ученик 71 музыкальной школы, стал лауреатом I степени в номинации „Народный танец“ — Зеленоград.ру). Но даже без этого Ася двигается вперёд с радостью», — рассказывает мама девочки.
В этом году в конкурсе на соискание грантов участвовали более 2900 учеников и коллективов московских школ и колледжей искусств. Победителей определяли Владимир Спиваков, Александр Кибовский, Николай Цискаридзе, Игорь Бутман, Юрий Башмет, Надежда Бабкина, Михаил Турецкий, Борис Андрианов, Александр Цыганков и Василий Церетели. Лауреаты I степени получили 50 тысяч рублей, II — 25, III — 15.