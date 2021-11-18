Двенадцатилетняя Анастасия - ученица детской музыкальной школы №71. Хореографией она занимается в классе своей матери Инны Григорьевой. Русский шуточный танец «Я на горку шла», который принёс победу Анастасии, ставила именно она.

Инна называет свою дочь героиней не случайно. Шесть лет назад Настя победила рак. Страшный диагноз ей поставили в три года. За неделю до четырёхлетия она лежала в реанимации, почти умирала. Тогда маленькая Ася сказала маме: «Все будет хорошо! Ты главное, радуйся!» — и попросила включить «Ну погоди!». Спустя всего полгода она начала заниматься танцами.

«Как только отпускали из больницы, после химиотерапии, занимались всем, что ей хотелось. А она жадная до всего! Очень много музыки-фортепиано и вокал, хореография, шахматы, конный спорт, театралке по воскресеньям. Было ещё плавание», — вспоминает Инна. В 2019 году на Всемирных детских играх победителей среди детей, перенёсших тяжёлые заболевания, Настя заняла первое место по плаванию и второе по шахматам.

Сейчас на плавание времени уже не хватает, но своему предназначению — сцене — Настя остаётся верна не смотря ни на что: «Боли в суставах постоянные, шея, ноги сильно болят, руки… Поэтому сил у неё мало. Объективно. И все, что она делает, это действительно, от её внутренней силы, огромного желания».

«Грамотные физические нагрузки, честное общение с ребёнком, незамалчивание ситуации вырастили сильную личность. Надеюсь, и дальше так пойдёт. Грант, конечно, невероятно приятное и значимое признание. Тем более, что полтора года назад мы радовались за моего ученика и первое место в гранте (в 2019 году Алексей Козлов, ученик 71 музыкальной школы, стал лауреатом I степени в номинации „Народный танец“ — Зеленоград.ру). Но даже без этого Ася двигается вперёд с радостью», — рассказывает мама девочки.