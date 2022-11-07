Зеленоградский детский хор «Кантилена» победил на международном конкурсе «Славянские Мотивы» 07.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Хор «Кантилена» вернулся из Минска с главным призом международного конкурса «Славянские мотивы». Кроме Гран-при и диплома победителей, кантиленовцы привезли в Зеленоград еще две медали: Елена Салюк — лучший руководитель хора, Сергей Боровиков — лучший дирижер хора.

Конкурс «Славянские мотивы» проходил в Минске с 31 октября по 3 ноября. За четыре дня у детского хора «Кантилена» им. И. Л. Сарнацкой было четыре выступления. В первый день хор пел в храме Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а 1 ноября в концертном зале «Верхний город», расположенном в здании воссозданной церкви Святого Духа XVII века, состоялось основное прослушивание конкурсантов. В программу также вошло выступление на концерте духовной музыки в Храме всех Святых и заключительный концерт в крупнейшем в Минске Дворце культуры Тракторного завода.

«Нагрузка была колоссальная, — рассказывает руководитель хора Елена Салюк. — Мы спели серьезную, очень сложную программу, которую отметили все члены жюри. В ней совмещены разные музыкальные стили из разных эпох: это произведение Шуберта „Gott ist mein Hirt“, трехголосный знаменный распев „Ангел вопияше“. Пели произведение современного композитора Джона Тавенера „Mother of God, Here I Stand“, текст которого основан на стихотворении М. Ю. Лермонтова „Молитва“. Традиционно хор исполнил композицию „The Impossible Bird“ австралийского композитора Стивена Лика. Ну и конечно, специально для этого конкурса мы выучили белорусскую народную песню — „Купалинка“».

Руководитель «Кантилены» подчеркнула, что зеленоградскому хору был обеспечен самый теплый прием: «Мы побывали на прекрасном празднике музыки, — говорит она. — А в последний день нам организовали еще и замечательную поездку в „Дудутки“ — один из самых популярных музеев Беларуси. Отдельное спасибо хочется сказать хормейстеру „Кантилены“ Марии Кинжаловой, концертмейстеру Полине Шелеповой и, конечно же, нашему давнему другу, папе одной из наших выпускниц, Сергею Новикову, который уже много лет помогает хору с организацией гастролей».

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В состав жюри конкурса «Славянские мотивы» вошли профессиональные деятели культуры и искусства, музыканты и педагоги: член Союза композиторов РФ, доцент кафедры хорового дирижирования Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. Герцена Дмитрий Стефанович, главный дирижер и художественный руководитель Академического заслуженного хора Белтелерадиокомпании Республики Беларусь Ольга Янум, профессор кафедры хорового дирижирования Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения Светлана Герасимович и замдиректора Минского духовного училища Наталья Медведь.

Всего на конкурсе было представлено 20 хоровых коллективов: из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Ижевска, Нижнего Новгорода, Саратова и Карелии. Но все-таки и в этот раз главная награда приехала в Зеленоград, в детскую школу искусств им. С. П. Дягилева.

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Метки:
кантилена, салюк елена
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