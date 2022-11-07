Хор «Кантилена» вернулся из Минска с главным призом международного конкурса «Славянские мотивы». Кроме Гран-при и диплома победителей, кантиленовцы привезли в Зеленоград еще две медали: Елена Салюк — лучший руководитель хора, Сергей Боровиков — лучший дирижер хора.

Конкурс «Славянские мотивы» проходил в Минске с 31 октября по 3 ноября. За четыре дня у детского хора «Кантилена» им. И. Л. Сарнацкой было четыре выступления. В первый день хор пел в храме Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а 1 ноября в концертном зале «Верхний город», расположенном в здании воссозданной церкви Святого Духа XVII века, состоялось основное прослушивание конкурсантов. В программу также вошло выступление на концерте духовной музыки в Храме всех Святых и заключительный концерт в крупнейшем в Минске Дворце культуры Тракторного завода.