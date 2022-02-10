Зеленоградскому хору «Кантилена» присвоено имя его создателя — Ирэны Сарнацкой 10.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Ирэна Леоновна Сарнацкая — потомственный хормейстер, создатель и бессменный художественный руководитель зеленоградского хора «Кантилена» — ушла из жизни в августе прошлого года. С 8 февраля хор официально именуется «Детский хор „Кантилена“ имени И. Л. Сарнацкой Детской школы искусств имени С. П. Дягилева». Это решение руководства школы и хора. В «Кантилене» пели тысячи зеленоградцев.

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«Кантилена» начала свою жизнь в 1967 году как небольшая хоровая студия. Сарнацкая приходила в обычные школы, набирала для хора детей. Коллективу несколько раз приходилось переезжать из одного помещения в другое, он сменил несколько школ, некогда занимался в Доме пионеров в 6-м микрорайоне. Сейчас «Кантилена» — это хоровое отделение Детской школы искусств имени Дягилева. Хор под руководством Ирэны Сарнацкой и Елены Салюк объездил полмира, брал высшие награды на Олимпийских хоровых играх, всемирных, международных, европейских, российских музыкальных конкурсах. В этом году коллектив отметит своё 55-летие.

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Метки:
кантилена, сарнацкая ирэна, хор
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