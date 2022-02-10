

«Кантилена» начала свою жизнь в 1967 году как небольшая хоровая студия. Сарнацкая приходила в обычные школы, набирала для хора детей. Коллективу несколько раз приходилось переезжать из одного помещения в другое, он сменил несколько школ, некогда занимался в Доме пионеров в 6-м микрорайоне. Сейчас «Кантилена» — это хоровое отделение Детской школы искусств имени Дягилева. Хор под руководством Ирэны Сарнацкой и Елены Салюк объездил полмира, брал высшие награды на Олимпийских хоровых играх, всемирных, международных, европейских, российских музыкальных конкурсах. В этом году коллектив отметит своё 55-летие.