Умерла создатель и руководитель зеленоградского хора «Кантилена» Ирэна Сарнацкая
Прощание с Ирэной Сарнацкой, создателем зеленоградского хора «Кантилена» и его бессменным руководителем на протяжении почти 55 лет, прошло в среду, 18 августа, на центральном кладбище в восточно-коммунальной зоне.
На церемонию собралось много людей: выпускники «Кантилены», нынешние воспитанники, благодарные родители, коллеги, представители городской администрации включая префекта. Хор почтил память своего руководителя пением.
Префект у урны с прахом Ирэны Сарнацкой
Горы цветов и очередь скорбящих отдать горсть земли праху Ирэны Леоновны Сарнацкой.
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