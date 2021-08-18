Прощание с Ирэной Сарнацкой, создателем зеленоградского хора «Кантилена» и его бессменным руководителем на протяжении почти 55 лет, прошло в среду, 18 августа, на центральном кладбище в восточно-коммунальной зоне.

На церемонию собралось много людей: выпускники «Кантилены», нынешние воспитанники, благодарные родители, коллеги, представители городской администрации включая префекта. Хор почтил память своего руководителя пением.