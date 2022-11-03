Более двухсот сотрудников зеленоградского «Жилищника» помогали тушить пожары в Рязанской области. Дым от них несколько дней накрывал город
Сотрудников МЧС, которые в августе тушили лесные пожары в Рязанской области, наградили — префект Зеленограда вручил им грамоты. Вот их имена:
- Дмитрий Бирюков
- Владислав Круглов
- Евгений Куричев
- Алексей Миранович
- Фарид Фархадов
- Кирилл Холодков
- Александр Христенко
- Максим Шишкин
- Андрей Щербаков
Дым от пожаров в Рязанской области несколько дней накрывал наш город. Профессиональным пожарным помогали также сотрудники зеленоградского «Жилищника» — нашла ли их награда, неизвестно.
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Сотрудников МЧС, которые в августе тушили лесные пожары в Рязанской области, наградили. Вот их имена Новости
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