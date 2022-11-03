Сотрудников МЧС, которые в августе тушили лесные пожары в Рязанской области, наградили — префект Зеленограда вручил им грамоты. Вот их имена:

Дмитрий Бирюков

Владислав Круглов

Евгений Куричев

Алексей Миранович

Фарид Фархадов

Кирилл Холодков

Александр Христенко

Максим Шишкин

Андрей Щербаков

Дым от пожаров в Рязанской области несколько дней накрывал наш город. Профессиональным пожарным помогали также сотрудники зеленоградского «Жилищника» — нашла ли их награда, неизвестно.