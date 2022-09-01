Более 230 сотрудников «Жилищника» отправились в Рязанскую область в помощь пожарным. Они тушат небольшие возгорания, убирают с дороги поваленные деревья, расчищают лесные площадки под установку пожарной техники. На месте трудятся как рядовые работники управляющей компании, так и сотрудники инженерных служб.
Крупные природные пожары бушуют в Рязанской области с начала августа. Сотрудники московских «Жилищников» отправились туда примерно в середине месяца, когда дым и гарь дошли до Москвы. Люди вызвались сами, добровольцами для этой «жизненно-важной миссии», сообщает «Жилищник Зеленограда». Также в Рязанскую область направили автомобильную технику и необходимые инструменты. Люди работают в круглосуточном режиме, в сложных условиях труднодоступной местности. Всего в «Жилищнике Зеленограда» 2563 сотрудников (данные на начало этого года), то есть поехал примерно каждый десятый.
Всего московские власти выделили около девяти тысяч человек и более двух тысяч единиц техники, вертолеты и бульдозеры для тушения пожаров, обновления и увеличения противопожарных минерализованных полос безопасности, предотвращении распространения огня.