Крупные природные пожары бушуют в Рязанской области с начала августа. Сотрудники московских «Жилищников» отправились туда примерно в середине месяца, когда дым и гарь дошли до Москвы. Люди вызвались сами, добровольцами для этой «жизненно-важной миссии», сообщает «Жилищник Зеленограда». Также в Рязанскую область направили автомобильную технику и необходимые инструменты. Люди работают в круглосуточном режиме, в сложных условиях труднодоступной местности. Всего в «Жилищнике Зеленограда» 2563 сотрудников (данные на начало этого года), то есть поехал примерно каждый десятый.