Более двухсот сотрудников зеленоградского «Жилищника» помогали тушить пожары в Рязанской области. Дым от них несколько дней накрывал город 01.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Более 230 сотрудников «Жилищника» отправились в Рязанскую область в помощь пожарным. Они тушат небольшие возгорания, убирают с дороги поваленные деревья, расчищают лесные площадки под установку пожарной техники. На месте трудятся как рядовые работники управляющей компании, так и сотрудники инженерных служб.

Крупные природные пожары бушуют в Рязанской области с начала августа. Сотрудники московских «Жилищников» отправились туда примерно в середине месяца, когда дым и гарь дошли до Москвы. Люди вызвались сами, добровольцами для этой «жизненно-важной миссии», сообщает «Жилищник Зеленограда». Также в Рязанскую область направили автомобильную технику и необходимые инструменты. Люди работают в круглосуточном режиме, в сложных условиях труднодоступной местности. Всего в «Жилищнике Зеленограда» 2563 сотрудников (данные на начало этого года), то есть поехал примерно каждый десятый.

Всего московские власти выделили около девяти тысяч человек и более двух тысяч единиц техники, вертолеты и бульдозеры для тушения пожаров, обновления и увеличения противопожарных минерализованных полос безопасности, предотвращении распространения огня.

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Метки:
жилищник, лесные пожары
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