Коммунальные службы продолжают уродовать наш город — теперь их грузовик ездит по газону 03.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Коммунальные службы продолжают уродовать наш город. В четверг около 9 утра грузовик с госномером У433ТЕ799 заехал на пешеходную дорожку и газон на Московском проспекте.

«ПДД для гражданских, у нас свои правила, — пишет очевидец этого свинства в чате 5-го микрорайона. — Работники пришли и разбрелись, один под дерево сел, другие пошли в магазин — закипела работа, аж дым пошёл от усердия». К 10:20 машину с газона убрали, но поставили на тротуар — теперь её приходится обходить по грязной траве.

На этот газон грузовик уже заезжал несколько дней назад — тогда, похоже, чтобы загрузить сухие листья. Какая необходимость была ставить машину на газон и понесет ли кто-то ответственность за его порчу, пока неизвестно. «Зеленоград.ру» отправит запрос в префектуру. 87% наших читателей считают, что о замеченных нарушениях ПДД нужно сообщать в полицию, поэтому мы также отправили фото грузовика в МВД.

Сломать асфальт, чтобы починить асфальт; испортить газон, чтобы сгрести с него листья; и вообще вести работы в стиле оккупационных войск, не считаясь с «сопутствующим ущербом», похоже, входит в привычку зеленоградских коммунальных служб.

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Метки:
благоустройство, газоны
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