Наказание нарушителя стало возможным благодаря бдительности ехавшей сзади машины — нарушение попало на его видеорегистратор, он передал запись в редакцию «Зеленоград.ру», а мы опубликовали её и отправили в «Мосгортранс» и ГИБДД.

Такое поведение поддерживает большинство наших читателей. Мы опросили более 1300 человек в наших группах вконтакте и телеграме и лишь 13% ответили, что не нужно сообщать о нарушениях ПДД, если у него не было последствий. 55% считают, что нужно сообщать обязательно, 32% — в зависимости от обстоятельств.

В итоге за выезд на встречную полосу с нарушением правил ГИБДД оштрафовала водителя на 5000 рублей. А работодатель — «Мосгортранс» — привлек водителя «к дисциплинарной ответственности».