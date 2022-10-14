Ребенок выпал из коляски в 400-м автобусе из-за экстренного торможения
В четверг 13 октября, в 7:06 утра автобус с бортовым номером 191710 куда-то так торопился, что даже решил обогнать пару машин по встречной полосе улицы Юности. Но попал на видеорегистратор едущей сзади машины.
«Зеленоград.ру» отправил запрос и в Мосгортранс и в ГИБДД, чтобы узнать, что случилось.
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