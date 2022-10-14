1
Автобус обгоняет машины по встречной полосе улицы Юности 14.10.2022 ZELENOGRAD.RU

В четверг 13 октября, в 7:06 утра автобус с бортовым номером 191710 куда-то так торопился, что даже решил обогнать пару машин по встречной полосе улицы Юности. Но попал на видеорегистратор едущей сзади машины.

«Зеленоград.ру» отправил запрос и в Мосгортранс и в ГИБДД, чтобы узнать, что случилось.

Читайте также
Ребенок выпал из коляски в 400-м автобусе из-за экстренного торможения
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автобусы, выезд на встречную полосу
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
Kill Digit
7 часов назад
Уволят, в мосгортрансе не церемонятся и лишают работы за меньшие провинности.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор в группы всех возрастов — успейте записаться, мест мало Реклама
ЗелФишка — Суши, пицца, паста. Скидка 50% на все японское меню! Реклама
Привокзальную площадь у станции Крюково перекроют для прохода — скорее всего, на год Новости
Бесплатные консультации ЛОР-врачей с последующим лечением предлагают в горбольнице. В поликлиниках большая очередь Новости
Автобус обгоняет машины по встречной полосе улицы Юности Жизнь
Соревнование «Кросс лыжников» — 16 октября на лыжероллерной трассе Афиша
«Не открывайте и тяните время» Что происходит с предоставлением отсрочки от мобилизации для многодетных Истории
Дублер Пятницкого шоссе начнут строить в 2023 году. Дорога будет бесплатной Новости
Плитку возле одного из домов 14-го микрорайона решили заменить на асфальт Новости
Для входа в школы оставили по одной калитке. Чиновники объясняют это безопасностью, но ученики и родители видят только неудобство Истории
День красоты в салоне «Никор» (совместно с брендом Institut Esthederm) — 18 октября будут скидки, подарки, специальные мероприятия Реклама
Зеленоградский военкомат начал сам решать, кому из сотрудников оборонных предприятий предоставить отсрочку Истории
МЖК взял в аренду участок земли за корпусом 531. Здесь будет центральная часть парка удивительных камней Новости
Предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» (на Панфиловском проспекте) — приглашает на работу Реклама
Симфосказка «Руслан и Людмила» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра — 30 октября в ДК Афиша
Школы, студии и уроки рисования и живописи для детей - выбирайте по возрасту и месту занятий Дети
Ремонт на Фирсановском мосту обещают закончить к концу года. Это будет уже третья попытка Новости
Логопед, комплексные развивающие курсы, подготовка к школе — для детей от двух лет в студии «Чудо» (корпус 2016) Реклама
Массовые отмены электричек c 11 по 20 октября Новости
Что за маленький самолет кружит над городом много часов? Ответы
Пешеходный мост в Крюково снова начал обледеневать Новости
«Первый директор всего Зеленограда Фёдор Лукин на фоне трёх советских вождей» — в историческом лектории «Зеленоград.ру» 19 октября Афиша
«Микрон» поможет НМ-Тех запустить производственную линию бывшего завода «Ангстрем-Т» Новости
После запуска МЦД из Зеленограда пойдут три типа электричек. Вот чем они отличаются Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру