Ребенок выпал из коляски в 400-м автобусе из-за экстренного торможения. Автобус ехал в сторону Крюковской площади и резко затормозил напротив «Иридиума». ДТП произошло ещё в прошлый понедельник, в 19 часов, сообщили в зеленоградской полиции. В результате пострадала годовалая девочка — «скорая» отвезла её в больницу. Состояние девочки неизвестно. Причина резкого торможения — тоже.