У сети «Чижик» тот же владелец, что и у «Пятерочки» и «Перекрестка». Но по формату это «жесткий дискаунтер» с ценами «ниже средних». Когда открывали магазин этой сети рядом с Зеленоградом, мы сравнивали цены с «Пятёрочкой» — действительно, на многие позиции цена была ниже. А ещё на ценниках в «Чижике» пишут цену за килограмм, это позволяет осознанно выбрать товар с меньшей ценой.

В Зеленограде уже есть один «Чижик» — в Савёлкинском проезде, рядом с префектурой и Культурным центром.