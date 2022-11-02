Магазин продуктовой сети «Чижик» откроется в 23-м микрорайоне 02.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Магазин сети «Чижик» с продуктами «по улётным ценам» откроется в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне. По данным сети, открытие запланировано на 16 ноября, а работать магазин будет с 9 до 21 часа.

У сети «Чижик» тот же владелец, что и у «Пятерочки» и «Перекрестка». Но по формату это «жесткий дискаунтер» с ценами «ниже средних». Когда открывали магазин этой сети рядом с Зеленоградом, мы сравнивали цены с «Пятёрочкой» — действительно, на многие позиции цена была ниже. А ещё на ценниках в «Чижике» пишут цену за килограмм, это позволяет осознанно выбрать товар с меньшей ценой.

В Зеленограде уже есть один «Чижик» — в Савёлкинском проезде, рядом с префектурой и Культурным центром.

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Метки:
магазины, продукты, микрорайон 23 (зеленый бор), новое место, магазин чижик
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