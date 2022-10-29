Строительная готовность школы в Андреевке, где с трудом идет капитальный ремонт — 96%, ведётся монтаж фасада, инженерных систем, одновременно идет отделка внутренних помещений. Об этом сообщил новый глава Солнечногорского округа Константин Михальков, пообещав «закончить все работы». Когда дети, распределенные на время ремонта по другим зданиям, смогут вернуться к учебе в отремонтированной школе, Михальков не уточнил. Именно из-за провала ремонта школ ушел со своего поста прежний глава округа.

Пятиэтажную школу в Андреевке построили в 1966 году и с тех пор капитально не ремонтировали. В 2021 году там затапливало подвал, а чтобы не падали перекрытия, их удерживали подпорки. Тогда её подлатали, чтобы не обрушились перекрытия и запланировали капремонт на 2022 год.

Но с ремонтом что-то пошло не так. Перед началом учебного года, родители подняли шум из-за срыва сроков и качества работ. По их словам, из школы была вынуждена уйти директор, отказавшаяся подписывать акты выполненных работ из-за их качества. После этого глава Солнечногорского района Родионов подал в отставку, а губернатор Подмосковья Воробьев напрямую связал её с провалом программы ремонта школ.

Сейчас, как утверждают родители, ученики распределены по разным школам в области, две из которых находятся далеко и дети самостоятельно добраться туда не могут. В единственной школе Андреевке числится больше тысячи человек, хотя рассчитана она на 600 учеников. Строить новую здесь не планировали — только сделать пристройку на 300 мест. Когда это случится, неизвестно: чиновники анонсировали строительство в 2019 году, но больше информации об этом не появлялось.

Ещё одна областная школа рядом с Зеленоградом, которую ждет ремонт — школа в Ржавках. Её планируют отремонтировать в 2023 году.