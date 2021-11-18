Пятиэтажную школу в Андреевке построили в 1966 году. Капремонта в неё все эти годы не было. Здание в плохом состоянии, а бетонные перекрытия на этажах поддерживают распорки. Сейчас объявлен конкурс на разработку проекта и сам капремонт. В перечне работ, среди прочего, укрепление и гидроизоляцию фундамента здания, замена аварийных несущих конструкций, ремонт крыши, фасада, ремонт и замена инженерных систем, водоснабжения, канализации, укрепление лестниц, отделка помещений, замена пола и окон, установка внешнего и внутреннего видеонаблюдения, благоустройство территории школы.



В мае администрация школы заключила контракт с подрядчиком на 3,5 миллиона рублей на разработку проектно-сметной документации капремонта, но практически сразу расторгла его. Претензий у сторон при этом не было. В новом тендере заказчик — областное правительство, работы финансируются как муниципальными властями, так и из областного бюджета.



В прошлом году родители учеников побывали на дне открытых дверей и опубликовали фото разрухи в школе. В том числе распорок, подпирающих потолок и стен с большими трещинами и дырами. А также отметили, что лестница «ходит ходуном» и в целом впечатление такое, что школа может просто рухнуть.