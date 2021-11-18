Выполнить капитальный ремонт единственной муниципальной школы в Андреевке планируют в течение года — к 1 ноября 2022 года. Проект должны были начать делать ещё весной, но отложили — возможно, из-за изменений с финансированием капремонта. Весной школа рушилась буквально на глазах родителей, но к учебному году там укрепили перекрытия.
Пятиэтажную школу в Андреевке построили в 1966 году. Капремонта в неё все эти годы не было. Здание в плохом состоянии, а бетонные перекрытия на этажах поддерживают распорки. Сейчас объявлен конкурс на разработку проекта и сам капремонт. В перечне работ, среди прочего, укрепление и гидроизоляцию фундамента здания, замена аварийных несущих конструкций, ремонт крыши, фасада, ремонт и замена инженерных систем, водоснабжения, канализации, укрепление лестниц, отделка помещений, замена пола и окон, установка внешнего и внутреннего видеонаблюдения, благоустройство территории школы.
В мае администрация школы заключила контракт с подрядчиком на 3,5 миллиона рублей на разработку проектно-сметной документации капремонта, но практически сразу расторгла его. Претензий у сторон при этом не было. В новом тендере заказчик — областное правительство, работы финансируются как муниципальными властями, так и из областного бюджета.
В прошлом году родители учеников побывали на дне открытых дверей и опубликовали фото разрухи в школе. В том числе распорок, подпирающих потолок и стен с большими трещинами и дырами. А также отметили, что лестница «ходит ходуном» и в целом впечатление такое, что школа может просто рухнуть.
В августе солнечногорская администрация сообщила, что после капремонта школа в Андреевке станет новой и по форме, и по содержанию. А за ходом работ будет следить специальная комиссия, в которую войдут активные жители, родители и сами ученики. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал держать работы на личном контроле. Перед началом учебного года в школе сделали текущий ремонт помещений и фасада, укрепили плиты перекрытия.