О новых планах Леонида Реймана сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники на рынке электроники. Для проекта по запуску производства литий-ионных батарей в марте было зарегистрировано ООО «Фаб» («Фабрика Аккумуляторных Батарей»). По данным системы «Контур.Фокус», адрес компании в Зеленограде — проезд 4922, 2, строение 6. Это один из корпусов позади завода «Ангстрем» и технопарка «Элма», ранее относившийся к заводу «Логика». Согласно кадастровой карте, по этому же адресу расположено нежилое здание площадью 1,9 тысяч кв. метров. Уставный капитал компании составляет 1 млн рублей, её основной вид деятельности — «производство аккумуляторов и электрических батарей». Компанию возглавляет Олег Лобанов — до 14 апреля 2021 года он был гендиректором АО «НПО Цифровые телевизионные системы» (входит в GS Group, производит телеприставки и другую потребительскую электронику).

Источник «Коммерсанта», знакомый с деталями проекта, говорит, что экс-министр хочет построить предприятие по выпуску литийионных аккумуляторов для потребительской электроники, в том числе смартфонов, ноутбуков и т. д. «Сам он от комментариев отказался, — пишет „Коммерсант“. — Запуск завода на первом этапе может обойтись в 3-4 млрд рублей, но он будет проблематичным. В первую очередь из-за нехватки в России специалистов, способных поставить такое производство, а также трудностей, связанных с ввозом оборудования в страну».

Эксперты издания оценивают в 360 млн долларов российский рынок источников бесперебойного питания и батарей, 94% рынка занимает зарубежная продукция, однако порядка 30-40% освободилось после ухода ряда зарубежных производителей — и эта ниша пока не заполнена. Запуск в России производства батарей, способных конкурировать по цене и качеству с зарубежными аналогами, называют «амбициозной задачей», особенно на фоне планов ряда крупных компаний масштабировать выпуск бытовой электроники в России. К тому же, батареи могут заинтересовать отечественных производителей электроники из-за недавно введенной Минпромторгом балльной системы определения «отечественности» электроники: чем больше отечественных компонентов производитель оборудования монтирует в свою продукцию, тем с большей вероятностью он получит преференции на рынке госзакупок.

При этом в России сейчас не добывается литий — основной компонент для большинства типов батарей, а большая часть других компонентов — корпуса, катодные и анодные ленты, сепараторы, токопроводы — импортируется, уточняет издание.

«Как бы это ни был завод по сварке готовых китайских элементов [питания] 18650 в большие банки. Если же это реальный завод с полным циклом химии, то я против, как житель Зеленограда» , — прокомментировал планы Реймана один из зеленоградцев в профильном телеграм-канале RusMicro. «Тут можно пошутить, что он будет строится столько же, сколько „Анстгрем-Т“ , — пишут другие комментаторы. — С другой стороны, производство аккумуляторов попроще будет, чем производство микроэлектроники. Поставки соответствующего производственного оборудования вряд ли кто-то контролирует».

Строительство ещё одной «гигафабрики» по производству литий-ионных аккумуляторов, но для электротранспрорта, анонсировала на днях госкорпорация «Росатом». Завод начали строить в Калининградской области. При этом на заводе будет выполняться полный цикл производства литий-ионных аккумуляторов — операции от процесса смешения компонентов катодных и анодных масс до выходного контроля готовой продукции. Обещают, что завод «будет соответствовать всем экологическим нормам, будут выполняться все необходимые мероприятия по защите окружающей среды».

Леонид Рейман занимал пост министра связи РФ в 1999—2008 годы. С 2008 по 2019 год был бенефициаром зеленоградского завода «Ангстрем-Т», на строительство которого ВЭБ.РФ выделил кредитную линию в 815 млн евро. В 2019 году завод признали банкротом, его мощности отошли ВЭБ и были выкуплены созданной для этой цели «дочкой» ВЭБ — НМ-Тех, которая сейчас пытается запустить это производство.