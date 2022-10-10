Объявляя об экспертном партнёрстве НМ-Тех и «Микрона», власти анонсируют таким образом скорый запуск еще одного отечественного производителя микросхем, потенциально крупнейшего в России, считает «Коммерсант». Текущая ситуация повышает шансы на реализацию проекта, так как его актуальность сегодня резко возросла. «В настоящий момент на заводе идёт пусконаладка производства» , — цитирует издание сообщение Минпромторга.

При этом заявленные цели — выпуск чипов для карт «Мир», биометрических паспортов и полисов ОМС — предполагают более «тонкие» технологии, чем 250 нм. То есть, речь может идти о запуске производственной линии 130-90нм, полагают собеседники «Коммерсанта» на рынке электроники. Обеспечить в условиях ужесточившихся санкций обслуживание и ремонт оборудования AMD, поставки химреактивов конкретных производителей, требующихся при литографии, а также привлечение зарубежных специалистов для пусконаладки фотолитографических установок, будет достаточно сложно.

«Восстановить работоспособность закупленного много лет тому назад оборудования — очень непростая задача, еще более усложнившаяся из-за санкций, — подтверждает обозреватель канала RusMicro Алексей Бойко. — Сделать это производство импортонезависимым в каком-то обозримом будущем не получится, но у „Микрона“, конечно, есть опыт формирования альтернативных цепочек поставок и текущий список поставщиков, которым компания сможет поделиться с НМ-Тех, что облегчит запуск этого производства».

Кстати, пять лет назад НИИМЭ предлагал Минпромторгу альтернативное будущее для «Ангстрем-Т»: демонтаж неудавшегося производства и строительство на площадях «Ангстрем-Т» фабрики 28 нм. В 2018 году эти планы были даже включены в проект дорожной карты по развитию гражданской микроэлектронной промышленности на период до 2025 года, подготовленный Минпромторгом.