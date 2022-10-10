Зеленоградский завод «Микрон» и компания НМ-Тех, которой досталась технологическая линия завода «Ангстрем-Т» после его банкротства, подписали соглашение о сотрудничестве для постановки технологий и запуска производства чипов на мощностях НМ-Тех. Собственные мощности «Микрона» не позволяют удовлетворить возросший спрос, но эксперты считают, что в условиях санкций запустить новое производство будет сложно.
Цель и приоритет «Микрона» — наращивание общих производственных мощностей в России, задача НМ-Тех — максимально быстро поставить технологию и запустить выпуск изделий, используя экспертную помощь партнёра. Согласно договору, подписанному в рамках форума «Микроэлектроника-2022», «Микрон» окажет содействие в постановке технологии и освоении таких продуктов как двухинтерфейсные чипы для платежных карт «Мир», интегральные микросхемы с энергонезависимой памятью для биометрических паспортов нового поколения и полисов ОМС.
«Возросший спрос превышает возможности нашей фабрики, требуется увеличить объемы выпуска», — заявила Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Микрона», комментируя соглашение. Еще весной «Микрон» столкнулся с необходимостью серьёзного увеличения выпуска, так как отечественные потребители лишись поставок чипов из-за рубежа и переориентировались на отечественные микросхемы. Сам «Микрон» сейчас выпускает чипы для банковских карт и паспортов с топологией 180 нм, и мощность его ограничена тремя тысячами пластин в месяц — недавно завод запланировал удвоение мощности до 2025 года.
У НМ-Тех на сегодняшний день есть незапущенная технологическая линия AMD топологического уровня 130-110 нм, а также кадры, привлечением которых предприятие активно занималось с 2021 года. «Завод обладает необходимыми инженерными коммуникациями, отвечающими международным экологическим стандартам. Общая площадь производственных помещений 43 тысячи кв.метров, в том числе 7,5 тысяч кв.метров чистых помещений по классу ISO 6» , — сообщает ОЭЗ «Технополис Москва», резидентами которой являются и «Микрон», и НМ-Тех.
Очевидно, речь идёт о бывшем здании завода «Ангстрем-Т» на Георгиевском проспекте, рядом с заводом «Ангстрем», которое строилось в «нулевые» годы при участии немецкой компании M&W Zander под новое производство чипов, причем именно чипов для процессоров, смарт-карт и электронных паспортов. На возведение здания, а также на приобретение оборудования AMD 130-110 нм был выделен кредит ВЭБ в 815 млн евро. С 2008 года завод пытались ввести в строй, и в 2017 году даже заявляли о его запуске — как потом выяснилось, речь шла о запуске только техпроцесса 250 нм. Мощность завода должна была составить 15-20 тысяч пластин в месяц, как минимум впятеро больше, чем сегодня у «Микрона». Но с 2014 года «Ангстрем-Т» попал под санкции и его полноценное функционирование оказалось невозможным, как и запланированные выплаты по кредиту. В 2019 году завод был признан банкротом, его мощности отошли ВЭБ и были выкуплены созданной для этой цели «дочкой» ВЭБ — НМ-Тех.
Объявляя об экспертном партнёрстве НМ-Тех и «Микрона», власти анонсируют таким образом скорый запуск еще одного отечественного производителя микросхем, потенциально крупнейшего в России, считает «Коммерсант». Текущая ситуация повышает шансы на реализацию проекта, так как его актуальность сегодня резко возросла. «В настоящий момент на заводе идёт пусконаладка производства» , — цитирует издание сообщение Минпромторга.
При этом заявленные цели — выпуск чипов для карт «Мир», биометрических паспортов и полисов ОМС — предполагают более «тонкие» технологии, чем 250 нм. То есть, речь может идти о запуске производственной линии 130-90нм, полагают собеседники «Коммерсанта» на рынке электроники. Обеспечить в условиях ужесточившихся санкций обслуживание и ремонт оборудования AMD, поставки химреактивов конкретных производителей, требующихся при литографии, а также привлечение зарубежных специалистов для пусконаладки фотолитографических установок, будет достаточно сложно.
«Восстановить работоспособность закупленного много лет тому назад оборудования — очень непростая задача, еще более усложнившаяся из-за санкций, — подтверждает обозреватель канала RusMicro Алексей Бойко. — Сделать это производство импортонезависимым в каком-то обозримом будущем не получится, но у „Микрона“, конечно, есть опыт формирования альтернативных цепочек поставок и текущий список поставщиков, которым компания сможет поделиться с НМ-Тех, что облегчит запуск этого производства».
Кстати, пять лет назад НИИМЭ предлагал Минпромторгу альтернативное будущее для «Ангстрем-Т»: демонтаж неудавшегося производства и строительство на площадях «Ангстрем-Т» фабрики 28 нм. В 2018 году эти планы были даже включены в проект дорожной карты по развитию гражданской микроэлектронной промышленности на период до 2025 года, подготовленный Минпромторгом.