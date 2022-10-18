Очередное появление вонючего грунта во дворах домов в 4-м микрорайоне объяснили ошибкой. Как объяснили в префектуре, водитель погрузчика перепутал две кучи — в одной был вонючий грунт, в котором экспертиза нашла «массивное фекальное загрязнение» и который надо было вернуть поставщику, а в другой — хороший. Из-за этой путаницы вонючий грунт попал во двор корпуса 431, а затем, как сообщили несколько жителей, был развезен и по другим дворам.

Когда ошибку обнаружили (после жалоб жителей в чате 4-го микрорайона или после публикации «Зеленоград.ру»), «Жилищник» вывез вонючий грунт со двора, чтобы вернуть его поставщику.

Также в префектуре сообщили, что экспертиза грунта, которую «Жилищник» заказал летом, также подтвердила «отклонения от нормы» в составе грунта. Однако расторгать контракт с поставщиком не стали, потребовав от него лишь замены опасного грунта на нормальный. А чтобы эта ситуация не влияла на сроки благоустройства, закупили дополнительно грунт у другого поставщика.

Из всего разъяснения префектуры получается, что риск повторного появления вонючего грунта в зеленоградских дворах всё ещё сохраняется — ведь с поставщиком, неоднократно допускавшим поставку некачественного грунта, продолжают работать. Почему «Жилищник» решил не расторгать контракт с недобросовестными поставщиком, в префектуре не сообщили.

Впервые землю для благоустройство с невыносимым запахом начали привозить в зеленоградские дворы в конце мая. В июне экспертиза Роспотребнадзора нашла в грунте «массивное фекальное загрязнение». После этого «Жилищник» пообещал вывезти весь вонючий грунт и заменить его на «прошедший проверку качества».

Пожалуйста, сообщите в редакцию, если в ваш двор тоже завезли вонючий грунт — пишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru