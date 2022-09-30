Вонючий грунт, которым мучали зеленоградцев всё лето, снова начали привозить во дворы. Известно о куче дурнопахнущей земли во дворе корпуса 431, оттуда его развозят по всему району — об этом сообщили местные жители.

Впервые землю для благоустройство с невыносимым запахом начали привозить в зеленоградские дворы в конце мая. В июне экспертиза Роспотребнадзора нашла в грунте «массивное фекальное загрязнение». После этого «Жилищник» пообещал вывезти весь вонючий грунт и заменить его на «прошедший проверку качества».

При этом контракт с поставщиком вонючего грунта ООО «Стройпроект» не расторгнут (на сайте госзакупок у него статус «на исполнении»), несмотря на неоднократные письменные претензии со стороны «Жилищника». В июле «Жилищник» заказал независимую экспертизу химического состава грунта — её результаты неизвестны. А в июле и августе дополнительно закупил более 600 кубометра грунта за 800 тысяч рублей у индивидуального предпринимателя Хачатура Мнояна.

Почему после всех этих телодвижений грунт снова воняет, непонятно. «Зеленоград.ру» отправит запрос в «Жилищник».

Пожалуйста, сообщите в редакцию, если в ваш двор тоже завезли вонючий грунт — пишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru