В микрорайоне МЖК на площади почти один гектар, рядом с рекой Ржавкой официально доделали новую зону отдыха. Сегодня об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Вот, что там сделали:
Сделали новые дорожки, поставили скамейки, высадили 35 деревьев и 80 кустарников, разбили газон, установили 38 опор освещения с энергоэффективными светильниками
Обустроили большую спортивную зону с турниками и тренажерами для силовых и кардиотренировок
На площадке для малышей установили песочницу, качели, уличный ксилофон и небольшой игровой комплекс с горками
Для детей постарше поставили игровой комплекс в виде сказочного леса с лесенками, горками и канатами
Так это видит мэрия. А что скажете вы? Делитесь впечатлениями в комментариях или пишите в редакцию — в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru
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