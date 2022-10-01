Новую зону отдыха с детскими и спортивными площадками в МЖК официально доделали. Вот как она выглядит 01.10.2022 ZELENOGRAD.RU

В микрорайоне МЖК на площади почти один гектар, рядом с рекой Ржавкой официально доделали новую зону отдыха. Сегодня об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Вот, что там сделали:

Так это видит мэрия. А что скажете вы? Делитесь впечатлениями в комментариях или пишите в редакцию — в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
мжк (микрорайон 5а), спортивные площадки, новое место, детские площадки
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