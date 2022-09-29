Мэрия вместе с городским управлением Роспотребнадзора открыли сайт потребителя с конструктором исков в суд или претензий поставщику товаров и услуг. Это касается прав потребителей в разных сферах — от торговли и банковских кредитов до медицины и жилищно-коммунальных услуг.

Чтобы составить претензию в магазин или иск в суд, надо перейти в раздел «Электронный помощник» и выбрать сферу услуг из девяти позиций. Далее предлагается выбрать вариант из конкретной проблемы. Например, в разделе «ЖКУ» есть варианты «содержание общего имущества дома», «коммунальные услуги» и «прочее». Дальше выбрать конкретную проблему. Например, по содержанию общего имущества дома варианты конкретных ситуаций такие: падение на льду, залив квартиры, некачественный вывоз мусора, простой лифта, некачественное содержание и ремонт дома. А по коммунальным услугам — некачественная подача воды, отопления или электричества, неправильный расчет, перерасчет в связи в временным отсутствием услуги. Затем предлагается составить претензию поставщику (продавцу) или подготовить иск в суд. Всего представлено более 70 шаблонов претензий продавцу и 40 исковых заявлений.

Чтобы воспользоваться сервисом, надо авторизоваться — то есть, надо иметь учетную запись на mos.ru и войти в аккаунт. Шаблоны учитывают и наиболее распростра­ненные причины обращений, пишет мэр Сергей Собянин. Это продажа товара с истекшим сроком годности, испорченный товар, недостатки в технически сложном изделии, нарушение сроков выполнения работ, пропажа вещей в гардеробе или пищевое отравление в кафе.

Портал также содержит различные советы потребителю и законодательную информацию.