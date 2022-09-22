Первые мобилизованные зеленоградцы могут уехать из города уже на этой неделе 22.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Первых мобилизованных зеленоградцев собирают для отправки на подготовку на утро пятницы — об этом объявил сотрудник военкомата на встрече в четверг утром. Запись встречи прислал в редакцию «Зеленоград.ру» один из участников.

Он пришел в военкомат по повестке об «уточнении данных». У всех собрали военные билеты, затем отобрали тех, кому до 35 лет и кто отслужил срочную службу. Этим отобранным людям сотрудник военкомата сказал следующее:

— По указу 647 от от вчерашнего числа объявлена частичная мобилизация. Вы планировались на двухнедельные учебные сборы, они отменяются. Начинается частичная мобилизация — все взрослые, телевизор все смотрят. Поэтому разъяснять я не буду, смысла нет. Обстановка очень напряженная и серьезная, поэтому объявлена частичная мобилизация. Убытие завтра, едете все в […] там будет подготовка и так далее. Основное вы видели по телевизору, что подразделения, которые будут создаваться, будут в основном использоваться по приграничным районам нашей Родины. Поэтому сейчас всем, кто здесь, выпишем мобповестки.

Действительно ли отменили учебные сборы, повестки на которые выдавали накануне, неизвестно. Об отмене плановых сборов, которые «совпали» с объявленной мобилизацией, сказал министр обороны Шойгу. На какие сборы выдавали повестки уже после объявления мобилизации непонятно.

Возможно, сейчас продолжают уточнять данные людей и сортировать их — кому сразу мобилизоваться, кому на учебные сборы, кому оставаться дома. Какой-то системы в сообщениях, которые поступают в редакцию «Зеленоград.ру», не просматривается. Например, одному человеку отменили поездку на сборы из-за наличия детей, другому — по возрасту, третьему по невостребованной пока военной специальности. Но некоторым, получившим повестки на 26-е, об отмене поездки на сборы пока ничего сообщали.

Если вы уже получили мобилизационное предписание или для вас отменили поездку на сборы, пожалуйста, напишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной 2022, армия, военкомат, призывники, сюжет: мобилизация 2022
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