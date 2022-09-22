— По указу 647 от от вчерашнего числа объявлена частичная мобилизация. Вы планировались на двухнедельные учебные сборы, они отменяются. Начинается частичная мобилизация — все взрослые, телевизор все смотрят. Поэтому разъяснять я не буду, смысла нет. Обстановка очень напряженная и серьезная, поэтому объявлена частичная мобилизация. Убытие завтра, едете все в […] там будет подготовка и так далее. Основное вы видели по телевизору, что подразделения, которые будут создаваться, будут в основном использоваться по приграничным районам нашей Родины. Поэтому сейчас всем, кто здесь, выпишем мобповестки.

Действительно ли отменили учебные сборы, повестки на которые выдавали накануне, неизвестно. Об отмене плановых сборов, которые «совпали» с объявленной мобилизацией, сказал министр обороны Шойгу. На какие сборы выдавали повестки уже после объявления мобилизации непонятно.

Возможно, сейчас продолжают уточнять данные людей и сортировать их — кому сразу мобилизоваться, кому на учебные сборы, кому оставаться дома. Какой-то системы в сообщениях, которые поступают в редакцию «Зеленоград.ру», не просматривается. Например, одному человеку отменили поездку на сборы из-за наличия детей, другому — по возрасту, третьему по невостребованной пока военной специальности. Но некоторым, получившим повестки на 26-е, об отмене поездки на сборы пока ничего сообщали.

Если вы уже получили мобилизационное предписание или для вас отменили поездку на сборы, пожалуйста, напишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru