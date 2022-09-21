По рассказам наших читателей, раньше по время такого визита надо было сообщить о месте работы, семейном положении, наличии детей. Также предлагали заключить контракт на прохождение военной службы.

Если не прийти без уважительной причины, то может наступить ответственность по статье 21.5 КоАП РФ за «неисполнение обязанностей по воинскому учету» — штраф от пятисот до трёх тысяч рублей.

Напишите, если вам приходила такая повестка, если ходили в военкомат, расскажите, что там сейчас происходит — в комментариях, в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или в чате.