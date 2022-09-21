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Накануне объявления мобилизации зеленоградцы получили приглашения в военкомат 21.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Накануне указа «о частичной мобилизации», который сегодня утром подписал Путин, некоторые зеленоградцы получали повестки в военкомат с просьбой явиться «для уточнения военно-учетных данных».

По рассказам наших читателей, раньше по время такого визита надо было сообщить о месте работы, семейном положении, наличии детей. Также предлагали заключить контракт на прохождение военной службы.

Если не прийти без уважительной причины, то может наступить ответственность по статье 21.5 КоАП РФ за «неисполнение обязанностей по воинскому учету» — штраф от пятисот до трёх тысяч рублей.

Напишите, если вам приходила такая повестка, если ходили в военкомат, расскажите, что там сейчас происходит — в комментариях, в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или в чате.

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной 2022, армия, военкомат, призывники
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Обсуждение
A T
5 часов назад
Ну может, действительно актуализируют данные (на каком основании, не знаю).
Оффтоп, но к теме того, что люди, судя по лентам в соцсетях, массово почти запаниковали. Когда работала в МИЭТе, вызвали во 2-й отдел (военно-учётный стол) без всяких указов. Тоже уточняли какие-то сведения. Дескать, для подготовки документов на случай военного времени, а это было ещё в 10-х годах.
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