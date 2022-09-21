Повестки на двухнедельные учебные сборы получили некоторые жители Зеленограда в военкомате 21.09.2022 ZELENOGRAD.RU

На двухнедельные учебные военные сборы отправят некоторых жителей Зеленограда — это следует из повесток, которые им выдали в среду в военкомате.

Сборы пройдут с 26 сентября по 10 октября. С собой нужно взять паспорт, военный билет, туалетные принадлежности и продукты питания на одни сутки. Где будут проходить сборы, точно неизвестно, некоторым говорили, что в одном из районов Московской области.

Сколько человек отправят на эти сборы из Зеленограда также точно неизвестно. У читателей «Зеленоград.ру», сообщивших в редакцию о получении повесток, самые разные военно-учетные специальности, возраст и семейное положение.

От военных сборов в обычное время эти сборы отличаются тем, что проходят в период проведения частичной мобилизации, которую в среду утром объявил президент Путин. Но похоже, эти сборы — ещё не мобилизация.

Отношение к ним разное. Один человек, служивший в воздушно-десантных войсках, радуется «двухнедельному отпуску». Другой в оставшиеся до сборов дни собирается проконсультироваться с юристом о своих правах. Жена ещё одного человека, по военной специальности сапёра, не понимает, почему её мужчину выдёргивают из семьи и говорит, что выплаты не заменят отца их маленьким детям.

Если вас тоже отправляют на эти сборы, напишите, пожалуйста: в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
армия, военкомат, призывники
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