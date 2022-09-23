Говорят, что пока их повезут в подмосковное Алабино, где располагается Таманская дивизия. Некоторым повестки на мобилизацию вручали накануне, отобрав тех, кому до 35 лет и кто отслужил срочную службу.

Частичную мобилизацию объявил президент Путин в среду. Сколько всего человек собираются призвать, в его указе не сообщается. Министр оборону сказал, что триста тысяч. В течение какого срока, неизвестно.

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