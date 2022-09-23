Первые мобилизованные зеленоградцы уехали из города 23.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Мобилизованных около десяти человек. В пятницу, к семи утра, вместе с родными и близкими они начали собираться у ворот военкомата на Панфиловском проспекте. После короткого прощания погрузились в автобус и уехали.

Говорят, что пока их повезут в подмосковное Алабино, где располагается Таманская дивизия. Некоторым повестки на мобилизацию вручали накануне, отобрав тех, кому до 35 лет и кто отслужил срочную службу.

Частичную мобилизацию объявил президент Путин в среду. Сколько всего человек собираются призвать, в его указе не сообщается. Министр оборону сказал, что триста тысяч. В течение какого срока, неизвестно.

Напишите в редакцию, если вас или ваших близких уже мобилизовали или выдали повестки в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной 2022, армия, военкомат, призывники, сюжет: мобилизация 2022
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