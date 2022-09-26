Повестки продолжают разносить по квартирам. Иногда их просто оставляют в двери (такая повестка не считается врученной), иногда их разносят какой-то одинокий человек в штатском (замечен в 15-м микрорайоне), иногда — сотрудник Жилищника в сопровождении полицейского (замечен в 5-м и 11-м микрорайонах).

Что сейчас происходит с уехавшими зеленоградцами точно неизвестно. По рассказам некоторых родственников, их везут в подмосковное Алабино, где располагается Таманская дивизия. Брат нашей читательницы, которого забрали утром в воскресенье, писал ей, что к вечеру ещё не было понятно, где они будут ночевать. Позже их завели в казарму. Утром в понедельник, когда из Зеленограда забирали очередных мобилизованных, они сидели на плацу. Из группы, где он находится, отобрали людей с отдельными военными специальностями остальных определяют в «стрелковую пехоту». Медкомиссию они не проходили и «не будут проходить». Ещё один зеленоградец, по словам его родственницы, тоже находится в Алабино, там они пробудут до 7 октября, дальше неизвестно. Его назначили «начальником артиллерийской машины». Специального опыта у него нет, в армии служил рядовым. Других свидетельств пока нет.

Если вас или вашего родственника уже мобилизовали, расскажите, что сейчас происходит — в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru