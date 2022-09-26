Понедельник 26 сентября стал, похоже, самым массовым за шесть дней мобилизации. К военкомату для перевозки подали три автобуса — это около 80 сидячих мест. Уже с раннего утра на протяжении трехсот метров вдоль Панфиловского проспекта стояли машины тех, кто приехал в военкомат. Много людей стояли на территории и много набилось внутрь теплого военкомата. Ждать отъезда пришлось несколько часов, а на улице было прохладно.
Именно на 26 сентября выдавали повестки в первые дни мобилизации. Часто это были повестки на двухнедельные учебные сборы, которые потом вроде бы отменили. Но куда точно поедут те, кто пришел сегодня к военкомату, и когда они вернутся, неизвестно — никакой официальной информации нет.
Первые мобилизованные уехали в пятницу. По свидетельствам очевидцев их было немного, около десяти человек. В следующие дни число росло. В субботу — около 20 человек, в воскресенье — около 50, рассказывали родные и близкие мобилизованных.
Похоже, уезжают не все, кому на этот день была вручена повестка. По словам Юлии, в субботу ждали 84 человека. В воскресенье — около ста, рассказала Светлана. Она уточняет, что не пришли те, кто получил повестку накануне и не успел собраться. «Никто не отлынивал, все пришли и объясняли свою ситуацию — через пару дней они тоже уедут», уверена Светлана. Сколько всего людей собираются мобилизовать из Зеленограда, неизвестно.
Повестки продолжают разносить по квартирам. Иногда их просто оставляют в двери (такая повестка не считается врученной), иногда их разносят какой-то одинокий человек в штатском (замечен в 15-м микрорайоне), иногда — сотрудник Жилищника в сопровождении полицейского (замечен в 5-м и 11-м микрорайонах).
Что сейчас происходит с уехавшими зеленоградцами точно неизвестно. По рассказам некоторых родственников, их везут в подмосковное Алабино, где располагается Таманская дивизия. Брат нашей читательницы, которого забрали утром в воскресенье, писал ей, что к вечеру ещё не было понятно, где они будут ночевать. Позже их завели в казарму. Утром в понедельник, когда из Зеленограда забирали очередных мобилизованных, они сидели на плацу. Из группы, где он находится, отобрали людей с отдельными военными специальностями остальных определяют в «стрелковую пехоту». Медкомиссию они не проходили и «не будут проходить». Ещё один зеленоградец, по словам его родственницы, тоже находится в Алабино, там они пробудут до 7 октября, дальше неизвестно. Его назначили «начальником артиллерийской машины». Специального опыта у него нет, в армии служил рядовым. Других свидетельств пока нет.
Если вас или вашего родственника уже мобилизовали, расскажите, что сейчас происходит — в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru