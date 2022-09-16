Как это работает: Для получения дистанционной помощи онкологическим пациентам надо скачать приложение «ЕМИАС: Телемедицина», через него врач свяжется в режиме видеозвонка, сообщает мэрия. Для доступа к сервису нужны логин и пароль — они придут пациенту на телефон по смс. Если у пациента нет возможности скачать приложение, врач просто позвонит по телефону. Врач должен связаться с пациентом за шесть дней до окончания действия рецепта и затем оформить его продление. Сначала пациенту приходит смс с информацией о предстоящей телемедицинской консультации, затем звонит врач. Таким образом можно продлить рецепты на ряд онкологических и гематологических препаратов (каких именно, не уточняется). Все выписанные действующие рецепты можно просмотреть в электронной медкарте на mos.ru, в мобильном приложении «Емиас.Инфо» и в терминалах в поликлиниках или ЦАОП.

По словам заммэра по социальному развитию Анастасии Раковой, этот сервис интегрирован в работу всех ЦАОП. Таких центров в Москве 12. Зеленоградский находился в поликлинике во 2-м микрорайоне, а сейчас в связи с её капитальным ремонтом работает в стоматологической клинике в 16-м.

Также дистанционно можно узнать о решении онкоконсилиума — коллегиальном врачебном решении. В частности, медики могут удаленно сделать направления на операцию, химиотерапию или лучевую терапию, назначить препараты и рассказать, где его получить.

Что ещё важно знать: Сервис, безусловно, нужный — если он работает исправно. Потому что избавляет людей с тяжелым заболеванием от лишних поездок по врачам и очередей. Тем не менее, это решение лишь части проблем, с которыми сталкивается онкобольной. Многочасовые поездки из Зеленограда в клинику в Красногорский район (местная онкологическая служба присоединена к больнице №62) за свой счет никто не отменял. В зеленоградский центр амбулаторной помощи нельзя позвонить напрямую, только через 62-ю больницу. Проходящий «химию» больной не может дистанционно проконсультироваться со своим химиотерапевтом — например, по поводу плохого самочувствия и побочных эффектов, — он должен ехать в ЦАОП, записываться, сидеть в очереди. А людей с заболеваниями крови из Зеленограда и вовсе полностью перевели на медобслуживание в Москву.