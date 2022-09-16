Медцентр «Томоград» спонсор темы
Онкобольным будут продлевать рецепты удаленно — зеленоградцам не придется ездить за этим в Москву и область. Как это работает и почему этого недостаточно 16.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Онкологи и гематологи центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) могут продлевать выписанные ранее пациентам рецепты с помощью телемедицинского сервиса. Проще говоря, дистанционно. Раньше для этого надо было обязательно идти на прием. Таким же образом пациентов теперь информируют о решениях онкоконсилиумов. Для зеленоградцев это означает меньше поездок в медицинские учреждения Москвы и области, до которых надо добираться несколько часов. Но этого недостаточно.

Как это работает: Для получения дистанционной помощи онкологическим пациентам надо скачать приложение «ЕМИАС: Телемедицина», через него врач свяжется в режиме видеозвонка, сообщает мэрия. Для доступа к сервису нужны логин и пароль — они придут пациенту на телефон по смс. Если у пациента нет возможности скачать приложение, врач просто позвонит по телефону. Врач должен связаться с пациентом за шесть дней до окончания действия рецепта и затем оформить его продление. Сначала пациенту приходит смс с информацией о предстоящей телемедицинской консультации, затем звонит врач. Таким образом можно продлить рецепты на ряд онкологических и гематологических препаратов (каких именно, не уточняется). Все выписанные действующие рецепты можно просмотреть в электронной медкарте на mos.ru, в мобильном приложении «Емиас.Инфо» и в терминалах в поликлиниках или ЦАОП.

По словам заммэра по социальному развитию Анастасии Раковой, этот сервис интегрирован в работу всех ЦАОП. Таких центров в Москве 12. Зеленоградский находился в поликлинике во 2-м микрорайоне, а сейчас в связи с её капитальным ремонтом работает в стоматологической клинике в 16-м.

Также дистанционно можно узнать о решении онкоконсилиума — коллегиальном врачебном решении. В частности, медики могут удаленно сделать направления на операцию, химиотерапию или лучевую терапию, назначить препараты и рассказать, где его получить.

Что ещё важно знать: Сервис, безусловно, нужный — если он работает исправно. Потому что избавляет людей с тяжелым заболеванием от лишних поездок по врачам и очередей. Тем не менее, это решение лишь части проблем, с которыми сталкивается онкобольной. Многочасовые поездки из Зеленограда в клинику в Красногорский район (местная онкологическая служба присоединена к больнице №62) за свой счет никто не отменял. В зеленоградский центр амбулаторной помощи нельзя позвонить напрямую, только через 62-ю больницу. Проходящий «химию» больной не может дистанционно проконсультироваться со своим химиотерапевтом — например, по поводу плохого самочувствия и побочных эффектов, — он должен ехать в ЦАОП, записываться, сидеть в очереди. А людей с заболеваниями крови из Зеленограда и вовсе полностью перевели на медобслуживание в Москву.

Читайте также
Врачи-специалисты исчезают из Зеленограда. Онкологических пациентов прикрепили к московским больницам, до которых ехать два-три часа в одну сторону
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + крестцовый + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
медицина, онколог
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Крафт-маркет «Выходная встреча» — 17 и 18 сентября в гастрономическом центре «Станция». Список участников Афиша
Крюково 1960-х: любительская фотография, футбол и лыжные прогулки, дом и огород, друзья и родители — в воспоминаниях местного жителя Николая Нибура Истории
Московское дерби «Спартак» — «Локомотив». 18 сентября в кинотеатрах «Синема-парк» Афиша
Онкобольным будут продлевать рецепты удаленно — зеленоградцам не придется ездить за этим в Москву и область. Как это работает и почему этого недостаточно Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: коробки для круглой и квадратной пиццы, печать на камне и стекле, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Гастрономическая вечеринка в ГЦ «Станция» в честь открытия новых корнеров — в субботу 17 сентября Реклама
Что обещал Собянин после осмотра станции Крюково: стоимость в два раза меньше, частота движение в четыре раза чаще. Но к этим обещаниям есть вопросы Разбор
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» в МИЭТе 17 и 24 сентября
Семейный праздник урожая «Морковкин фест» — конкурс пирогов, обмен урожаем, мастер-классы, квесты и концерт 17 сентября, Озеропарк
Где купить отличный шкаф за 10 000 рублей? На распродаже от производителя — с 16 по 19 сентября Реклама
Префект заявил, что жители 17-го микрорайоны сами виноваты в проблеме с парковками. Жители: «Анатолий Николаевич, кто же вам такие данные на стол кладёт?» Истории
Барбершопу TopGun в Зеленограде — восемь лет. В чем секрет успеха? Реклама
Мэр Москвы Сергей Собянин приедет в четверг Зеленоград. Возможны ограничения для транспорта Новости
Отопление в зеленоградских домах могут начать включать 18 сентября Новости
Бесплатное занятие по гончарному делу в мастерской «Гранат». Клуб друзей «Зеленоград.ру» собирает группу Афиша
«Я приезжаю, такой большой и грозный». Зеленоградский тренер предлагает защиту детям, которых травят ровесники. Мы с ним поговорили Истории
Сбор средств на реабилитацию для Алёны Стуловой из Зеленограда с диагнозом ДЦП почти закрыт — осталось совсем немного Истории
Хореографическая студия «Большой Балет» — занятия по методике «без травм и слез» Реклама
Как сделать поверку счетчиков воды — заплатить поменьше и не попасть на мошенников (обновили инструкцию) Гид
Образовательный центр «Высший балл» в Зеленограде — стопроцентно эффективная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ Партнёрский материал
Осенняя ярмарка мастеров — 18 сентября в клубе «Кинематограф» Афиша
Пешеходный мост через Савелкинский проезд ремонтируют. Проход по нему ограничен Новости
«Решить проблему просто — открыть калитку и сдвинуть немного забор» — письмо в редакцию о нездоровом проходе к женской консультации Истории
Аттракцион «Лужа» устроили городские власти на площадке в 9-м микрорайоне. Посмотрите, как радуется детвора Жизнь
Большинство читателей «Зеленоград.ру» недовольны итогами муниципальных выборов. Вот что они говорят Истории
Предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» приглашает на работу Реклама
«Микрону» одобрили кредит на двукратное масштабирование производства Хайтек
«Ламборгини» врезался в 400-й автобус и полностью сгорел Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру