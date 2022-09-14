Предварительная дата начала включения отопления в зеленоградских жилых домах — воскресенье, 18 сентября. Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в префектуре. Впрочем, всё будет зависеть от погоды. Пока по прогнозу с понедельника ожидается похолодание.

Обычно отопление дают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится ниже восьми градусов тепла и прогнозируют дальнейшее похолодание. В социальных учреждениях (детсады, поликлиники, школы) тепло начали включать ещё на прошлой неделе, но не всем, а по заявке.

Известная дата начала включения отопления не означает, что тепло будет в вашей квартире в этот же день. Весь процесс может занять до пяти суток.

В Московской области отопительный сезон уже начался — тепло начали давать с 12 сентября. И некоторые зеленоградцы считают, что пора менять подход к определению момента включения отопления — об этом они пишут в префектуру, жалуясь на холод и сырость в квартирах.

«Сейчас в квартире всего +20 градусов, ребёнок мёрзнет. Мало того, что вы весной отключили отопление, невзирая на минусовую температуру по ночам в мае, так тоже самое собираетесь в сентябре устроить? Пожалуйста, прекратите издеваться!» — так звучит типичная жалоба.