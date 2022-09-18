«Весь год плачу за отопление, но не могу им пользоваться, когда мне это нужно». Большинство читателей «Зеленоград.ру» считают, что надо изменить регламент включения отопления. Вот что они говорят 18.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Наконец-то в зеленоградских жилых домах начали включать отопление. По регламенту это происходит, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится ниже восьми градусов тепла и прогнозируют дальнейшее похолодание. На бумаге правило может быть логичным, но на деле почти каждую осень люди замерзают в своих домах и не понимают, что мешает включить отопление. «Зеленоград.ру» провел опрос своих читателей — нужно ли изменить подход к определению момента включения отопления — 87% ответили, что нужно (в опросе приняло участие более полутора тысяч человек). Вот что они говорили в нашей группе вконтакте и в телеграме.

Экономим на отоплении, но тратимся на электричество

В гостиной у Николая 16 градусов — это торцевая комната. Прогреть её, чтобы вечером посмотреть телевизор, невозможно. Каждый вечер после работы он включает в спальне обогреватель на несколько часов — иначе ночью невозможно спать. В таком режиме он живет почти две недели. «Я весь год плачу за отопление, но не могу пользоваться им, когда это нужно именно мне, — говорит Николай. —  Какой будет счёт за электричество за сентябрь мне даже страшно представить».

У Екатерины с первых дней сентября обогреватель работает круглосуточно. Она предлагает в межсезонье давать скидки на электричество, если по каким-то причинам в это время нельзя включить отопление.

«Люди достойны тепла, быть здоровыми, спать нормально и ходить дома в майке, а не в свитере», говорит Алина, которая живет на первом этаже и сталкивается с вымораживанием квартиры не только осенью, но и в мае, когда отопление выключают тоже по регламенту и тоже в отрыве от реальности. Тогда полы были ледяные, изо всех щелей дуло (несмотря на недавний капремонт), спать приходилось с обогревателем, а в результате пришел «олигархический» счет за электричество.

Болеют взрослые и дети

Иван живет на первом этаже и с наступлением осени простыл. Он говорит, что так происходит каждую осень.

У Оксаны дети переболели сразу, как стало холодно.

Алёна говорит, что из-за отсутствия отопления не только холодно, но и сыро. Она считает, что болеют из-за этого тоже.

Каждый год одно и то же

Люди не понимают - в чем проблема включить отопление? Ведь 1 сентября заместитель мэра по ЖКХ Петр Бирюков рапортовал, что все дома подготовлены к отопительному сезону. Почему бы тогда не "дать хоть немного отопления"?

"Ведь каждый год одно и то же, - недоумевает Мария. - Вот эти люди, которые занимаются отоплением, они ведь тоже сидят и мёрзнут каждый год, и прекрасно понимают, что их регламенты с реальностью никак не соотносятся. Так в чем проблема поменять регламенты и давать отопление, когда реально холодно становится?"

Тем более, регламент часто и не соблюдается. Например, в этом году ни о каких "восьми среднесуточных градусах в течение пяти суток" речи не шло. В субботу днем было +15, ночью +5; в воскресенье: днем +15, ночью +12. То есть, строго следуя регламенту, включать отопление ещё рано. Но в мэрии чуть ли не каждый год сначала не включают, твердя о регламенте, а потом все-таки включают "с учётом погодных условий".

Кого слушать мэрии

Конечно, при раннем включении отопления будут недовольны люди, которые спокойно переносят пониженную температуру, а также живущие в энергоэффективном доме или хорошо утепленной квартире. Но много ли таких людей?

Если даже не ориентироваться на результаты опроса «Зеленоград.ру», по которому их всего 13%, можно обратиться к объективным данным об энергоэффективности домов, который показывает, насколько дом эффективно расходует (сберегает) энергию в процессе эксплуатации.

По данным префектуры, у большинства зеленоградских домов, которым присвоен класс энергоэффективности, они пониженная (класс E) или низкая (класс F). Это, в частности, означает, что такие дома быстрее вымораживаются, а значит и отопление нужно включать в них раньше.

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Метки:
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