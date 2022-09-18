Наконец-то в зеленоградских жилых домах начали включать отопление. По регламенту это происходит, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится ниже восьми градусов тепла и прогнозируют дальнейшее похолодание. На бумаге правило может быть логичным, но на деле почти каждую осень люди замерзают в своих домах и не понимают, что мешает включить отопление. «Зеленоград.ру» провел опрос своих читателей — нужно ли изменить подход к определению момента включения отопления — 87% ответили, что нужно (в опросе приняло участие более полутора тысяч человек). Вот что они говорили в нашей группе вконтакте и в телеграме.
В гостиной у Николая 16 градусов — это торцевая комната. Прогреть её, чтобы вечером посмотреть телевизор, невозможно. Каждый вечер после работы он включает в спальне обогреватель на несколько часов — иначе ночью невозможно спать. В таком режиме он живет почти две недели. «Я весь год плачу за отопление, но не могу пользоваться им, когда это нужно именно мне, — говорит Николай. — Какой будет счёт за электричество за сентябрь мне даже страшно представить».
У Екатерины с первых дней сентября обогреватель работает круглосуточно. Она предлагает в межсезонье давать скидки на электричество, если по каким-то причинам в это время нельзя включить отопление.
«Люди достойны тепла, быть здоровыми, спать нормально и ходить дома в майке, а не в свитере», говорит Алина, которая живет на первом этаже и сталкивается с вымораживанием квартиры не только осенью, но и в мае, когда отопление выключают тоже по регламенту и тоже в отрыве от реальности. Тогда полы были ледяные, изо всех щелей дуло (несмотря на недавний капремонт), спать приходилось с обогревателем, а в результате пришел «олигархический» счет за электричество.
Иван живет на первом этаже и с наступлением осени простыл. Он говорит, что так происходит каждую осень.
У Оксаны дети переболели сразу, как стало холодно.
Алёна говорит, что из-за отсутствия отопления не только холодно, но и сыро. Она считает, что болеют из-за этого тоже.
Люди не понимают - в чем проблема включить отопление? Ведь 1 сентября заместитель мэра по ЖКХ Петр Бирюков рапортовал, что все дома подготовлены к отопительному сезону. Почему бы тогда не "дать хоть немного отопления"?
"Ведь каждый год одно и то же, - недоумевает Мария. - Вот эти люди, которые занимаются отоплением, они ведь тоже сидят и мёрзнут каждый год, и прекрасно понимают, что их регламенты с реальностью никак не соотносятся. Так в чем проблема поменять регламенты и давать отопление, когда реально холодно становится?"
Тем более, регламент часто и не соблюдается. Например, в этом году ни о каких "восьми среднесуточных градусах в течение пяти суток" речи не шло. В субботу днем было +15, ночью +5; в воскресенье: днем +15, ночью +12. То есть, строго следуя регламенту, включать отопление ещё рано. Но в мэрии чуть ли не каждый год сначала не включают, твердя о регламенте, а потом все-таки включают "с учётом погодных условий".
Конечно, при раннем включении отопления будут недовольны люди, которые спокойно переносят пониженную температуру, а также живущие в энергоэффективном доме или хорошо утепленной квартире. Но много ли таких людей?
Если даже не ориентироваться на результаты опроса «Зеленоград.ру», по которому их всего 13%, можно обратиться к объективным данным об энергоэффективности домов, который показывает, насколько дом эффективно расходует (сберегает) энергию в процессе эксплуатации.
По данным префектуры, у большинства зеленоградских домов, которым присвоен класс энергоэффективности, они пониженная (класс E) или низкая (класс F). Это, в частности, означает, что такие дома быстрее вымораживаются, а значит и отопление нужно включать в них раньше.