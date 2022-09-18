Экономим на отоплении, но тратимся на электричество

В гостиной у Николая 16 градусов — это торцевая комната. Прогреть её, чтобы вечером посмотреть телевизор, невозможно. Каждый вечер после работы он включает в спальне обогреватель на несколько часов — иначе ночью невозможно спать. В таком режиме он живет почти две недели. «Я весь год плачу за отопление, но не могу пользоваться им, когда это нужно именно мне, — говорит Николай. — Какой будет счёт за электричество за сентябрь мне даже страшно представить».

У Екатерины с первых дней сентября обогреватель работает круглосуточно. Она предлагает в межсезонье давать скидки на электричество, если по каким-то причинам в это время нельзя включить отопление.

«Люди достойны тепла, быть здоровыми, спать нормально и ходить дома в майке, а не в свитере», говорит Алина, которая живет на первом этаже и сталкивается с вымораживанием квартиры не только осенью, но и в мае, когда отопление выключают тоже по регламенту и тоже в отрыве от реальности. Тогда полы были ледяные, изо всех щелей дуло (несмотря на недавний капремонт), спать приходилось с обогревателем, а в результате пришел «олигархический» счет за электричество.