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Таблички с латинскими буквами появляются на зеленоградских домах. Это показатель энергоэффективности — вот что он значит 13.12.2021 ZELENOGRAD.RU

На некоторых многоквартирных домах рядом с номером корпуса начали появляться таблички с латинскими буквами от A до G. Это класс энергоэффективности дома. Рассказываем, насколько эффективно зеленоградское дома сберегают энергию и что значит каждая буква.

Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, каждому дому должен быть присвоен класс энергоэффективности. Он определяет насколько дом эффективно расходует (сберегает) энергию в процессе эксплуатации.

Всего таких классов девять: A++ и A+ высочайший), A — очень высокий, B — высокий, C — повышенный, D — нормальный, E — пониженный, F — низкий и G — очень низкий.

Чтобы определить, к какому классу относится дом, показатели расхода энергоресурсов на отопление, вентиляцию, горячую воду и расходы электричества на общедомовые нужды сравнивают с базовым уровнем.

У скольких домов в Зеленограде определили класс эффективности и какой он, точно неизвестно. Префектура в ответ на запрос «Зеленоград.ру» сообщила, что таких домов только у 180 домов. Больше всего в Зеленограде домов пониженного класса (E) — его определили у 75 корпусов. У 46 домов низкая энергоэффективность (F), у 37 — нормальная (D), у 31 — повышенная (класс C) и всего у одного корпуса в Старом Крюково — высокая (B). А самый низкий (G) и самые высокие классы (A++, A+, A), по данным префектуры, пока не присвоили ни одному корпусу.

Однако на самом деле это не так. Например, у домов 17-го микрорайона, судя по табличкам на фасаде, класс энергоэффективности не ниже «высокого»: от B до А++.

Чтобы повысить энергоэффективность, в домах устанавливают датчики движения, меняют лампы накаливания на менее энергозатратные, заменяют доводчики на входных дверях и устанавливают счётчики на системы отопления и горячего водоснабжения.

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Метки:
жкх, экология, энергосбережение
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Обсуждение
Чудин Паша
Вчера, 19:13
Как же люди раньше без этих буковок жили-то? Слава Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просветили...Заботятся.
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