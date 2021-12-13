На некоторых многоквартирных домах рядом с номером корпуса начали появляться таблички с латинскими буквами от A до G. Это класс энергоэффективности дома. Рассказываем, насколько эффективно зеленоградское дома сберегают энергию и что значит каждая буква.
Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, каждому дому должен быть присвоен класс энергоэффективности. Он определяет насколько дом эффективно расходует (сберегает) энергию в процессе эксплуатации.
Всего таких классов девять: A++ и A+ высочайший), A — очень высокий, B — высокий, C — повышенный, D — нормальный, E — пониженный, F — низкий и G — очень низкий.
Чтобы определить, к какому классу относится дом, показатели расхода энергоресурсов на отопление, вентиляцию, горячую воду и расходы электричества на общедомовые нужды сравнивают с базовым уровнем.
У скольких домов в Зеленограде определили класс эффективности и какой он, точно неизвестно. Префектура в ответ на запрос «Зеленоград.ру» сообщила, что таких домов только у 180 домов. Больше всего в Зеленограде домов пониженного класса (E) — его определили у 75 корпусов. У 46 домов низкая энергоэффективность (F), у 37 — нормальная (D), у 31 — повышенная (класс C) и всего у одного корпуса в Старом Крюково — высокая (B). А самый низкий (G) и самые высокие классы (A++, A+, A), по данным префектуры, пока не присвоили ни одному корпусу.
Однако на самом деле это не так. Например, у домов 17-го микрорайона, судя по табличкам на фасаде, класс энергоэффективности не ниже «высокого»: от B до А++.
Чтобы повысить энергоэффективность, в домах устанавливают датчики движения, меняют лампы накаливания на менее энергозатратные, заменяют доводчики на входных дверях и устанавливают счётчики на системы отопления и горячего водоснабжения.
Есть вопросы о жизни в городе? Спрашивайте — а мы поищем ответы: в ватсапе или телеграме 8-926-100-81-67, в сообщениях инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru