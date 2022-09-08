Отопление начали включать в Москве — но не в домах, а медицинских учреждениях и детских садах. И не во всех, а только при поступлении заявки. Когда отопление включат в домах зависит от погоды. Вероятно, только в конце сентября

Обычно отопление дают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится ниже 8 градусов тепла и прогнозируют дальнейшее похолодание.

Однако пока наоборот — ожидают потепление. С пятницы погода начнет меняться, температура повысится на 1-2 градуса, ожидается от плюс 12 до плюс 14-15 градусов, а в субботу и воскресенье даже до плюс 16 градусов, рассказали в Гидрометцентре. Но, главное, что изменится — это направление ветра. Он будет с востока, более теплый, а скорость уменьшится до 3 м/с — его не почувствуешь. То есть, погода будет маловетреная и малооблачной, будет больше солнца. Ну и в целом вторая декада сентября будет теплее первой на два градуса.

Так что, вероятно, отопление включат уже в конце сентября. Тем более, что от принятия решения о «начале отопительного сезона» до появления тепла в квартирах может пройти до пяти дней.