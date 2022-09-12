После публикации статьи с анализом различных стратегий голосования на выборах муниципальных депутатов, сайт «Зеленоград.ру» подвергся мощной кибер-атаке. Миллионы «мусорных» запросов перегружали канал и оборудование. Из-за этого с 7 сентября сайт работал с перебоями. Атака закончилась одновременно с подведением итогов голосования — утром в понедельник.

Затыкать рот тем, кто осмеливается распространять альтернативную информацию — привычный метод ведения избирательных кампаний. Впервые «Зеленоград.ру» подвергся кибер-атаке в 2013 году после публикации интервью с кандидатом в мэры Москвы Навальным. Похоже, с тех пор ничего не изменилось.



Новые депутаты вряд ли знали, что для их избрания нанимают кибер-преступников, но свою долю ответственности за атаки на медиа они тоже несут. Незаконные способы ведения избирательной кампании ставят под сомнение их легитимность.

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