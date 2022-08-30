Тротуар и проезд обещают восстановить

Теперь тротуар стал шире, правда, асфальт на нём пока не обновили, как пишут местные жители, да и часть строительного забора всё-таки осталась.

Ворота для въезда на стройку при этом стали ближе к тротуару. На фото перед воротами стоит грузовик, а перед прежним въездом припаркован легковой автомобиль. В итоге непонятно, поможет ли вся эта реорганизация пешеходам.