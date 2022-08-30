Важная подвижка произошла в многолетнем строительстве футбольного комплекса возле корпуса 919 — вокруг стройки подвинули забор, который значительно сужал тротуар. Возможно, это приурочено к 1 сентября: узким тротуаром вдоль оживлённого местного проезда вовсю пользуются школьники — он ведёт к двум большим зданиям школы 853, расположенным в этом части микрорайона. Другие пешеходные дорожки, которые существовали раньше, перекрыла стройка. За те девять лет (!), что продолжается строительство, многие школьники уже успели закончить школу.
Родители много раз жаловались, что детям приходится ходить по тесному и небезопасному тротуару. Его огородили столбиками от автомашин. Случалось, что строительное ограждение заваливалось на тротуар из-за сильного ветра. Сейчас строительный забор уступил место постоянной ограде футбольного комплекса, которая стоит подальше от тротуара, через газон.
Теперь тротуар стал шире, правда, асфальт на нём пока не обновили, как пишут местные жители, да и часть строительного забора всё-таки осталась.
Ворота для въезда на стройку при этом стали ближе к тротуару. На фото перед воротами стоит грузовик, а перед прежним въездом припаркован легковой автомобиль. В итоге непонятно, поможет ли вся эта реорганизация пешеходам.
«Будет ли до 1 сентября восстановлена прежняя ширина асфальтового покрытия тротуара?» — такой вопрос редакция задала департаменту строительства Москвы. Также мы попросили прокомментировать проблему с воротами стройки, выходящими на тротуар.
Восстановлением прежней ширины асфальтового покрытия тротуара должен заняться подрядчик, сообщили в департаменте, как и восстановлением местного проезда между корпусами 915-916 и 919 — «Соответствующее указание дано в ходе выездного совещания на объекте, проведенного 30 августа. Работы будут выполнены в возможно короткие сроки».
Завершить строительство этого объекта обещают в этом году. В середине июня департамент строительства сообщал, что футбольное поле готовится к вводу в эксплуатацию, «вскоре строители планируют приступить к благоустройству территории». Сейчас через открытое постоянное ограждение видно, что всё благоустройство территории вокруг административного здания еще впереди.
По каким причинам срок ввода в эксплуатацию этого объекта отложили на год — год назад достроить футбольное поле с инфраструктурой обещали до конца 2021 года — также объяснили в департаменте строительства: «В ходе строительства футбольного поля потребовалась корректировка геоподосновы и, как следствие, уточнение проектных решений и объемов строительно-монтажных работ».