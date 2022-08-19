Рубить или ждать, пока сами упадут? Независимый эксперт по просьбе «Зеленоград.ру» оценил деревья, назначенные под вырубку
Фото: instagram.com/elenaprofistylist
Прямо на пешеходную дорожку возле Школьного озера упал тополь. Это случилось в пятницу около 15 часов.
«Оно упало прямо перед нами, в нескольких метрах от спасательной станции, рассказала Елена, которая стала очевидцем происшествия. — Ничего не предвещало, был ветер, но не особо сильный, скорее всего гнилое дерево у корней».
Никто не пострадал. Повезло и велосипедисту, который прямо перед падением проехал навстречу — потом он вернулся и сказал, что в шоке от случившегося.
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