Прямо на пешеходную дорожку возле Школьного озера упал тополь. Это случилось в пятницу около 15 часов.

«Оно упало прямо перед нами, в нескольких метрах от спасательной станции, рассказала Елена, которая стала очевидцем происшествия. — Ничего не предвещало, был ветер, но не особо сильный, скорее всего гнилое дерево у корней».

Никто не пострадал. Повезло и велосипедисту, который прямо перед падением проехал навстречу — потом он вернулся и сказал, что в шоке от случившегося.