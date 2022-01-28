Группу деревьев с зарубками и номерами обнаружили в ноябре жители 9 микрорайона в лесу неподалёку от Солнечной аллеи. Выяснилось, что деревья отведены под вырубку — в департаменте природопользования сообщили, что они сухостойные и повреждены короедом. Однако люди не верили: деревья выглядели здоровыми, вокруг уже образовались просветы от прошлых вырубок и кто-то даже заподозрил, что вырубают целый участок леса под некое будущее строительство.

Несколько предложений «Зеленоград.ру» организовать совместный выход в лесопарк журналистов и специалистов «Мосприроды» для наглядного разбора на месте признаков сухостойности и наличия вредителей у деревьев в ведомстве проигнорировали. Не удалось нам получить и документы, обосновывающие вырубку.

Такой подход чиновников и возмущение горожан заставили нас начать общественную кампанию, чтобы добиться открытости, прозрачности и общественного контроля всех решений по вырубке деревьев на территории города (присоединяйтесь).

И тут нам повезло — консультацию по состоянию деревьев согласился провести Дмитрий Звонка, эксперт в области арбористики, дендрологии и садоводства, основатель компании Treedoctor и трёх древесных питомников, в прошлом лесопатолог Рослесозащиты. Дмитрий прошел по лесу и показал корреспонденту «Зеленоград.ру», почему то или иное дерево попало под вырубку и что ждет этот участок леса в будущем.