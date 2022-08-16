По факту порчи имущества он подал заявление в полицию. Калямин считает, что причина вандализма — предвыборная агитация, а не то, что рекламная «Газель» заняла парковочное место. «Это реакция на меня, считаю, что это заказ — четко с трёх сторон испортили», сказал он «Зеленоград.ру».

Изготовление баннеров и аренда «Газели» оплачена с избирательного счета — тут всё законно. Также не нарушает закон размещение рекламы на автомобиле, если в результате этого он не утратил своих функций, то есть по-прежнему может ездить и перевозить людей и грузы.

Во время избирательной кампании кандидаты нередко используют раздражающую рекламу. Например, на прошлогодних выборах в Госдуму агитацией кандидата от «Единой России» обклеивали лифты, а в этом году один из кандидатов наклеил приглашение на встречу на стенд в парке с информацией о птичках. Правда, когда ему сделали замечание в районном чате ответил «каюсь, уберу».