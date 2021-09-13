Штирлиц сказал, что в разговоре запоминается последняя фраза. «Последней фразой» зеленоградского депутата в Госдуме от партии «Единая Россия» Ирины Белых стал испорченный лифт в моём подъезде.
Расклейщика её агитации, вооруженного тюбиком клея, я выгнал из своего лифта в воскресенье днём. Вяло протестуя («вот наклею, сфотографирую и уйду») и ссылаясь на распоряжение управы, он всё-таки ушёл, оставив лифт чистым. Но это была уловка, обман — потом он вернулся и обклеил плакатами с Белых лифты и подъезд. Перекошенное каплями клея лицо Белых обещало «научить детей противостоять угрозам в интернете».
Да вы, Ирина Викторовна, научитесь сначала не гадить в лифтах, а потом тяните руки к нашим детям. Ни дети, ни взрослые не портили стены в нашем лифте. Даже самые отмороженные рекламщики используют легко снимаемый скотч. И только вам удалось нагадить: испорченный лифт — вот итог ваших восьми лет в Госдуме.
Извиняться, Ирина Викторовна, не надо. Лифты уже очистили без вашей помощи. Надеюсь, без вашей помощи обойдемся и в Госдуме.
Александр Эрлих, главный редактор «Зеленоград.ру»
И только сотрудники Жилищника их всех ненавидят скопом, наверное.