Штирлиц сказал, что в разговоре запоминается последняя фраза. «Последней фразой» зеленоградского депутата в Госдуме от партии «Единая Россия» Ирины Белых стал испорченный лифт в моём подъезде.

Расклейщика её агитации, вооруженного тюбиком клея, я выгнал из своего лифта в воскресенье днём. Вяло протестуя («вот наклею, сфотографирую и уйду») и ссылаясь на распоряжение управы, он всё-таки ушёл, оставив лифт чистым. Но это была уловка, обман — потом он вернулся и обклеил плакатами с Белых лифты и подъезд. Перекошенное каплями клея лицо Белых обещало «научить детей противостоять угрозам в интернете».