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Как кандидат от «Единой России» Ирина Белых нагадила в моём лифте 13.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Штирлиц сказал, что в разговоре запоминается последняя фраза. «Последней фразой» зеленоградского депутата в Госдуме от партии «Единая Россия» Ирины Белых стал испорченный лифт в моём подъезде.

Расклейщика её агитации, вооруженного тюбиком клея, я выгнал из своего лифта в воскресенье днём. Вяло протестуя («вот наклею, сфотографирую и уйду») и ссылаясь на распоряжение управы, он всё-таки ушёл, оставив лифт чистым. Но это была уловка, обман — потом он вернулся и обклеил плакатами с Белых лифты и подъезд. Перекошенное каплями клея лицо Белых обещало «научить детей противостоять угрозам в интернете».

Да вы, Ирина Викторовна, научитесь сначала не гадить в лифтах, а потом тяните руки к нашим детям. Ни дети, ни взрослые не портили стены в нашем лифте. Даже самые отмороженные рекламщики используют легко снимаемый скотч. И только вам удалось нагадить: испорченный лифт — вот итог ваших восьми лет в Госдуме.

Извиняться, Ирина Викторовна, не надо. Лифты уже очистили без вашей помощи. Надеюсь, без вашей помощи обойдемся и в Госдуме.

Александр Эрлих, главный редактор «Зеленоград.ру»

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Метки:
выборы, наружная реклама, сюжет: выборы в госдуму 2021, Белых Ирина
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Обсуждение
АК 48
13 часов назад
Печально, что так повезло. А вот на наших автобусных остановках нагадил Иван Ульянченко.
И только сотрудники Жилищника их всех ненавидят скопом, наверное.
SineD 2005
11 часов назад
Ругать власть, и как следствие - ругать партию власти теперь запрещено законом, поэтому от души желаю этой прекрасной кандидатке не пройти в госдуму от замечательной партии, которую она снова здесь представляет. Хочется верить, что хоть в этот раз избиратели отвлекутся от телевидения, соцсетей, выгула собак, бухла, и тп., оторвут пятую точку от дивана, наконец вытряхнут вату из головы, и сделают правильный выбор.
Хрюря Пампукская
11 часов назад
Плюсую! В нашем подъезде от имени Белых и Ульянченко тоже гадили макулатурой! Хотя Жилищник уже давно развесил по подъездам электронные информационные табло - почему бы их не использовать? Бумагу бы сэкономили, природу бы не загрязняли...
Виктория Егорова
10 часов назад
Печаль, что она нагадила не только в лифте! Единая Россия всем россиянам подложила такую мину как Пенсионная реформа. Вот это точно печально
A T
10 часов назад
Ну да. Годами стопорится и перевирается тема семейно-бытового насилия (подрыв устоев, исход изгоев, рулон обоев!); изнасилование и убийство девочки в Тюмени вскрыло большой нарыв; убийце парня-подростка в Голубом дали всего 10 лет; у маньяка-насильника Мохова чуть ли не с почётом берут интервью; общественность в интернетах больше переживает о якобы педоистерии™, нежели о безопасности детей, и всё такое, а депутаты собрались защищать детишечек некой цифровой грамотностью от угроз в сети. Проснулись, с добрым утром.
Андер Сен
10 часов назад
Лифт и восемь лет в думе...Что здесь общего? Слишком много дешёвого пафоса и таких же "понтов" дешёвых. Ну чисто как у трепетного и нежного тинейджера, господин главный редактор.
Roman Turaev
9 часов назад
Действительно. А почему листовки клеят клеем? Это же вандализм. Даже коммерческую рекламу на малярный скотч клеят из уважения к жильцам.
Александр Польский
8 часов назад
Завещали все лифты и подъезды, тошнит от нее уже!
Петр Иванов
3 часа назад
За неё ТОЧНО НЕ БУДУ голосовать. Где результаты работы? Знаем, что голосовала ЗА пенсионную реформу! Только и обещают, что перед выборами, а потом тёпленькое местечко в Думе с соответственной зарплатой и возможностями так греет, что от обещаний и следа не остаётся. Очередная пустышка-карьеристка.
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