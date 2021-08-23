Реальная конкуренция за места в Госдуме заставляет кандидатов (или их неизвестных сторонников) идти на нестандартные методы агитации.

Кандидат от КПРФ Иван Ульянченко — один из лидеров предвыборной гонки — выпустил листовку со слоганом «Хватит терпеть белых, голосуй за красных». Весь текст набран прописными буквами, поэтому каламбур с фамилией его основного конкурента — Ириной Белых — и своей собственной принадлежностью к «красным» коммунистам понятен.