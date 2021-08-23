Двойники кандидата от КПРФ Ивана Ульянченко — похожие фамилии, инициалы и даже внешность
Реальная конкуренция за места в Госдуме заставляет кандидатов (или их неизвестных сторонников) идти на нестандартные методы агитации.
Кандидат от КПРФ Иван Ульянченко — один из лидеров предвыборной гонки — выпустил листовку со слоганом «Хватит терпеть белых, голосуй за красных». Весь текст набран прописными буквами, поэтому каламбур с фамилией его основного конкурента — Ириной Белых — и своей собственной принадлежностью к «красным» коммунистам понятен.
Возможно, Ульянченко теперь стоит опасаться, что кто-то из его оппонентов резко сменит фамилию на Красных
Агитация за кандидата от «Единой России» не блещет таким креативом, зато покоряет недоступные Ульянченко высоты — теперь она появилась в виде световой проекции на торце «Флейты».
Причем, эта агитация, похоже, нарушает сразу несколько федеральных законов:
- по закону о гарантиях избирательных прав граждан, аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать сведения об изготовителе, заказчике, а также о том, что они оплачены из избирательного фонда. Здесь этого очевидно нет
- по Жилищному кодексу, фасад дома принадлежит всем собственникам и размещение там любой рекламы должно быть так или иначе согласовано с ними. Впрочем, возможно, в какой-то момент собственники на общем собрании передали право на размещение рекламы на своем доме какой-то организации и та уже продала (или предоставила) это место для размещения агитации
- такое же требование — о необходимости получения от от собственников разрешения на размещение рекламы на фасаде — есть в законе о рекламе
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