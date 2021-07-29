Дед мог вырезать из дерева что угодно, хоть самолёт!

Без влияния отца и деда я не стал бы художником. Дед был человеком мастеровым, но обладал художественным вкусом. От него я узнал, откуда пошёл наш род: прадед моего деда был бурлаком, таскал баржи по Волге. Звали его Архипом, а фамилии крепостному не полагалось. Однажды владелец проиграл его в карты костромскому помещику, и новый барин привёз Архипа в своё имение под Чухломой. Этот Архип и стал нашим родоначальником.

Есть такая поговорка: Бог создал солнце и луну, а черт — Судай и Чухлому? Мой дед Михаил Макарович Архипов был родом из-под Чухломы. Однажды в автобусе, который вёз его из Чухломы в Судай, дед сломал ногу. Пассажиров так кидало в салоне, что он подлетел к потолку и неудачно упал — такие там были дороги.

Его родовой дом находился в глухой деревне Савино. Даже не в самой деревне, и не дом — а охотничий скит в лесу, построенный на лысом пригорке, окружённом рекой. Дед был краснодеревщиком, он сам срубил избу, поставил вокруг частокол, завёл с женой четверых детей и жил там с семьей до 1930 года. Дед плотничал, охотился, ходил на медведя с ножом, с рогатиной, рыбачил, собирал ягоду — добытое продавал на базаре в Чухломе. Так продолжалось, пока в 1930-м к нему в городище не пришли красноармейцы в кожанках, велели собрать всех коров, свиней, лошадей и вести их в колхоз. Он взял топор и ночью порубил всю скотину, кроме одной лошади. Её запряг в телегу, погрузил скарб, детишек — отцу моему было лет пять, и поехал в Москву, где прежде ни разу не был. В Москве их поселили в гостинице «Яр», позже она называлась Советская. В то время гостиница была поделена на комнатушки с фанерными перегородками, вроде общежития, туда селили приезжих мастеровых — жилья в Москве не хватало.

Руки у деда были золотые — мог и рисовать, мог вырезать из дерева что угодно, хоть самолёт! В годы войны деда на фронт не призвали: он всю войну делал деревянные аэропланы, за что получил медали «За доблестный труд» и «За победу над Германией».