Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в префектуре. Срок ремонта этого относительно небольшого помещения — около полутора лет — конечно, поражает

«Центры московского долголетия и молодости» — сеть помещений для организации клубов по интересам в сфере досуга, здорового образа жизни и образования для москвичей старше 55 лет. Работу центров организует департамент социальной защиты.

В Зеленограде уже есть два таких центр — в корпусе 205А и 2014. Они работают на базе центра социального обслуживания «Зеленоградский» (ТЦСО). Однако в общемосковском расписании мероприятий на эту неделю ни одного зеленоградского события найти не удалось. Но судя по анонсам в соцсетях ТЦСО, какая-то активность там всё-таки есть и за информацией лучше звонить 8-495-870-44-44.

Например, 13 августа с 16 до 19 часов на площадке возле корпуса 205А пройдет танцевальный вечер исторических бальных танцев «Летнее Рандеву». Дресс-код: «вечерние наряды — нарядные платья для дам и строгие костюмы для кавалеров». Справки по телефону 8-499-734-73-14.