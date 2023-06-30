Вход в центр — со стороны Панфиловского проспекта (помещение бывшего «Детского мира»). Он работает ежедневно с 10 до 20.

Центры московского долголетия — оздоровительный, образовательный и досуговый проект для москвичей старше 55 лет. Это пространства для организации клубов по интересам и различные активности. Работу центров организует департамент социальной защиты.

Центр в Силино открылся в четверг, но пока не прошёл приёмку по пожарной безопасности, поэтому проводить массовые мероприятия в нём ещё нельзя. Но уже можно зайти и посмотреть, что внутри, а также воспользоваться тренажерами.

В полном объеме центр заработает примерно с середины июля. Анонсы мероприятий и другие новости будут публиковать в телеграм-канале center1106. Связаться с сотрудниками центра можно по телефону 8-495-870-44-44 (это справочная департамента соцзащиты — попросите, чтобы соединили с центром).

В Зеленограде есть ещё два центра московского долголетия — в корпусе 2014 и в корпусе 205А.