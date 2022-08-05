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Закрывают съезд с Ленинградского шоссе на Машкинское и Новосходненское. Ехать придётся через «Мегу» 05.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Схему движения на Ленинградском шоссе временно меняют из-за строительства развязки на 24-м километре. С 6 августа транспорт перенаправят на круг возле гипермаркета «Мега». Когда машины поедут по прежнему пути, не уточняется, — схема меняется «на период строительства путепровода». Новой схемы движения тоже нет — надо будет ориентироваться на месте.

Об этом сообщает администрация Химок. Строительство эстакады через пути Октябрьской железной дороги началось на Ленинградском шоссе в июне. «На период работ движение транспорта будет продолжаться по существующему путепроводу в районе пересечения Ленинградского и Международного шоссе», сообщал ранее департамент строительства.

Ленинградское шоссе в районе Химок расширят на две полосы. Проект подразумевает строительство эстакады на восемь полос движения над железнодорожными путями вместо аварийного существующего путепровода. А также строительство съездов с Ленинградки на Международное и Вашутинское шоссе, реконструкцию боковых проездов вдоль Ленинградского и Международного шоссе, строительство нового дороги между Вашутинским и Международным шоссе, устройство новых полос движения, тротуаров, заездных карманов и новых остановок для автобусов. карманов и новых остановок для автобусов. Сначала строительство планировалось в 2023 году, но удалось начать раньше.

Ранее участники онлайн-обсуждения проекта попросили сделать выделенную полосу для общественного транспорта, поскольку огромных пробок не избежать. Или сделать бесплатным проезд по платному дублеру Ленинградки (трассе М-11 «Нева») от аэропорта Шереметьево.

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Метки:
ленинградское шоссе, ограничения движения транспорта, новосходненское шоссе, машкинское шоссе
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