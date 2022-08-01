Убийство после пьяной ссоры произошло в 10-м микрорайоне 01.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Два человека выпивали в воскресенье в квартире корпуса 1013, поссорились и один ударил другого ножом в грудь. Тот умер на месте. Убитому было 59 лет, убийце — 60.

После этого убийца пошел к соседу и сказал ему, что сделал. Сосед вызвал полицию.

Следственный комитет сообщил также, что «следы борьбы и волочения» нашли и в подъезде. То есть, эти события происходили не только в квартире. Хорошо, что никто из соседей не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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Метки:
микрорайон 10, убийство
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