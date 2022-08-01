Из пяти взрослых поликлиник в Зеленограде останутся две. Остальные будут закрыты на капремонт. Департамент здравоохранения нарушил обещание проводить ремонт последовательно
У посетителя поликлиники в 20-м микрорайоне украли документы, ключи и деньги в размере 14 тысяч. Полиция проводит проверку, уголовное дело пока не возбуждено.
Возможно, преступников привлекает увеличившееся число посетителей поликлиник. Сейчас из пяти взрослых поликлиник в Зеленограде работают только две — в 20-м микрорайоне и на Каштановой аллее. Ещё две, в 14-м и 2-м микрорайонах, закрыли на ремонт в июле, а поликлинику в 9-м до сих пор не открыли после ремонта.
Будьте внимательны, следите за своими вещами.
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