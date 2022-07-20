Фото: stol.ru
Магазин «Перекресток» в ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне закрылся на реконструкцию. Увеличат площадь супермаркета, расширят ассортимент, обновят дизайн. На территории «Перекрестка» будет кафе. Обновленный «Перекресток» обещают открыть к сентябрю.
В связи с этим и сам ТЦ «Столица» временно переходит на режим работы с 10 до 22 часов. При этом «Шоколадница» продолжает работать в будни с 8 до 23, а в выходные с 9 до 23. Вход в кафе утром с 8 до 10 часов — через летнюю веранду.
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