Магазин «Перекресток» в ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне закрылся на реконструкцию. Увеличат площадь супермаркета, расширят ассортимент, обновят дизайн. На территории «Перекрестка» будет кафе. Обновленный «Перекресток» обещают открыть к сентябрю.



В связи с этим и сам ТЦ «Столица» временно переходит на режим работы с 10 до 22 часов. При этом «Шоколадница» продолжает работать в будни с 8 до 23, а в выходные с 9 до 23. Вход в кафе утром с 8 до 10 часов — через летнюю веранду.