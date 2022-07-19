Как узнать адрес ближайшего бомбоубежища, и почему нигде нельзя найти их карту
Проверять системы экстренного оповещения будут по всей Москве в среду, 20 июля, с 10:40 до 12:00. Могут на одну минуту включать уличные сирены, поэтому не пугайтесь (а могут и не включить).
В префектуре утверждают, что это ежегодная плановая проверка и последний раз она была в октябре. Проверка нужна «для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техногенного характера».
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