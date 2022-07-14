Сточные воды зеленоградских школ протестируют на содержание наркотиков
Подъезды 4-го микрорайона массово разрисовали рекламой магазина наркотиков. Трафареты хорошо заметны — они на входных дверях, подъездах, фасадах домов.
Рисовали их ночью — «художники» попали на камеру одного их жителей. «Один красит, второй фотографирует результат», — написал он. К сожалению, лиц на этой частной съемке не видно, но скорее всего они попали на видеокамеры, которые стоят на каждом подъезде.
Сообщают о таких же рисунках на домах в 1, 2, 11-м микрорайонах.
Жители уже обратились в «Жилищник», чтобы рекламу наркотиков закрасили. Редакция «Зеленоград.ру» публично обращается к полиции, чтобы они приняли все возможные меры к розыску нарушителей.
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Подъезды 4-го микрорайона массово разрисовали рекламой магазина наркотиков. Просим полицию найти «художников» Новости
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