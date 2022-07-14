Рисовали их ночью — «художники» попали на камеру одного их жителей. «Один красит, второй фотографирует результат», — написал он. К сожалению, лиц на этой частной съемке не видно, но скорее всего они попали на видеокамеры, которые стоят на каждом подъезде.

Сообщают о таких же рисунках на домах в 1, 2, 11-м микрорайонах.

Жители уже обратились в «Жилищник», чтобы рекламу наркотиков закрасили. Редакция «Зеленоград.ру» публично обращается к полиции, чтобы они приняли все возможные меры к розыску нарушителей.