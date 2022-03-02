Искать наркотики будут в сточных водах нескольких зеленоградских школ. Что будет, если наркотики найдут, неизвестно. При этом тестирование на наркотики в школах и так проходит.
Контракт на эти работы заключил департамент образования со Сколковским институтом науки и технологий. В списке подопытных триста московских школ, в том числе в пяти зеленоградских:
- Школа 618 — два здания в корпусах 222А и 429А
- Школа 718 — корпус 1214
- Школа 853 — корпус 913А
- Школа 1150 — два здания в корпусах 1609 и 1632
- Школа 1194 — корпус 1530
- Колледж №50 — проспект Генерала Алексеева, 38
По контракту отбор проб должен начаться в конце февраля и завершиться не позднее 31 октября. После чего подрядчик должен представить в департамент итоговый отчет.
Если лаборатория обнаружит в пробах вещества из списка «наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю», будет проведено их дополнительное тестирование в независимой лаборатории.
В итоговом сводном отчете, помимо прочего будет содержаться «Рейтинг объектов, составленный на основе индекса благополучия». То есть каждая школа на основании исследований получит оценку.
Сейчас неизвестно:
- то будет, если запрещенные вещества найдут
- будет ли составленный по итогам тестирования рейтинг школ публичным
- при каких условиях тестирование сточных вод будут продолжать и распространять на другие школы
Редакция «Зеленоград.ру» запросит эту информацию в департаменте образования после завершения работ по контракту.
Учеников тестируют на предмет употребления наркотиков уже несколько лет. С 1 сентября 2020 году правила тестирования изменились. Тогда было решено, что о результатах несовершеннолетних будут оповещать родителей, хотя раньше, если ребенку исполнилось 15 лет, врачебная тайна оставалась секретом даже для ближайших родственников.
Тестирование включает анкетирование, с помощью которого психологи определят вероятность употребления наркотических и психотропных веществ, а также забор анализов. Школьников проверяют на девять видов наркотиков — опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин, их производные и аналоги.
От этого тестирования можно отказаться.