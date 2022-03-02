Кого протестируют

Контракт на эти работы заключил департамент образования со Сколковским институтом науки и технологий. В списке подопытных триста московских школ, в том числе в пяти зеленоградских:

Школа 618 — два здания в корпусах 222А и 429А

Школа 718 — корпус 1214

Школа 853 — корпус 913А

Школа 1150 — два здания в корпусах 1609 и 1632

Школа 1194 — корпус 1530

Колледж №50 — проспект Генерала Алексеева, 38

По контракту отбор проб должен начаться в конце февраля и завершиться не позднее 31 октября. После чего подрядчик должен представить в департамент итоговый отчет.